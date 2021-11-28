إثر حظر إسرائيلي لمواجهة أوميكرون.. طيران الإمارات تؤجل إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

أعلنت شركة طيران الإمارات إرجاء إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب -التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل- حتى إشعار آخر، وذلك بعدما قررت إسرائيل حظر دخول الأجانب من أجل مكافحة سلالة كورونا الجديدة أوميكرون (Omicron).

وقال متحدث باسم شركة طيران الإمارات -ومقرها دبي- اليوم الأحد في بيان إن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية".

وتابع "تلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى تل أبيب بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

وكان من المقرر أن تصبح طيران الإمارات ثالث شركة طيران إماراتية -بعد فلاي دبي وطيران الاتحاد- تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب منذ إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، وما تبع ذلك من اتفاقات في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس السبت إن الحكومة قررت حظر دخول كل الأجانب إلى إسرائيل لمدة 14 يوما لحين الحصول على معلومات بشأن فاعلية اللقاحات في التصدي لسلالة أوميكرون من كوفيد-19، التي أبلغت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي عن اكتشافها، ثم رُصدت تباعا في هونغ كونغ وبلجيكا وإسرائيل وألمانيا وبريطانيا وهولندا والدانمارك وأستراليا.