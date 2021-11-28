المبعوثة الأممية بالعراق تهاجم منتقديها: بعضهم يصفني بالعجوز وهم أكبر مني سنا

تحالف "الفتح" -وهو مظلة سياسية للفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي العراقي- يعد أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 16 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ردّت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينيس بلاسخارت على منتقديها من رافضي نتائج الانتخابات البرلمانية، وقالت إن بعضهم يصفها بالعجوز وهم أكبر منها سنا.

وقالت بلاسخارت -في تصريحات أثناء كلمة لها في مؤتمر نسوي في أربيل اليوم الأحد- إنها "كانت أول وزيرة دفاع في هولندا، وأول ممثلة للأمين العام في العراق، واليوم هناك من يقول عني امرأة عجوز، وهو أكبر مني سنا".

وأثار تصريح المسؤولة الأممية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. فقالت الإعلامية سجد الجبوري -عبر حسابها على تويتر- مخاطبة بلاسخارتك: إن مزاح العراقيين ثقيل، فلا تأخذي ذلك على محمل الجد خشية أن يتعرض العراق لعقوبات أممية.

احسبيها علينا احنه شقانا "مُزاحنا" ثكيل وترى من حبك لاشاك لا تاخذيها على محمل الجد وتزعلون انتي ومجلس الامن وانوب تفرضون عقوبات وتعال ياعمي شيلني.. pic.twitter.com/wUXOm465QA — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) November 28, 2021

وعلق الصحفي سيف الهيتي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بلاسخارت: (قالوا لي إنكِ عجوز، ومعظم من يقول هذا الكلام هم أكبر مني سنا). لكنكم متساوون بأكل المال الحرام وتزوير الحقائق، والمشاركة في دم الأبرياء".

#بلاسخارت: "قالوا لي إنكِ "عجوزة" و معظم من يقول هذا الكلام هم أكبر مني سناً"

لكنكم متساوون بأكل المال الحرام وتزوير الحقائق، والمشاركة في دم الأبرياء. — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 28, 2021

وكتبت الصحفية هبة نزار، على حسابها في تويتر: هل تعلم أن بلاسخارت كشفت جميع أوراقهم بعد أن تقربت بشكل ودي لكل سياسي وزعيم، وكانت بعيونهم الجميلة الشقراء.

هل تعلم !

أن جنين بلاسخارت كشفت جميع أوراقهم بعد أن تقربت بشكل ودي لكل سياسي وزعيم وكانت بعيونهم الجميلة الشقراء ☺️. #ياحبيبي_ياعراق . — 𝐇𝐢𝐛𝐚𝐍𝐢𝐳𝐚𝐫🇪🇺 (@hiba_au) November 28, 2021

وتتعرض بلاسخارت لانتقادات من القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، وكان آخرها بيان أصدرته الجمعة اللجنة التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات التي ينظمها أنصار هذه القوى أمام بوابتي المنطقة الخضراء وسط بغداد، وطالب بإيقاف عملها وطردها من البلاد.

كما طالب البيان بمخاطبة الأمم المتحدة رسميا بضرورة استبدال جميع كوادر ممثليتها في العراق، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا لا يمثل جمهور الرافضين لنتائج التزوير فحسب، بل يمثل جميع العراقيين.

العامري اتهم بلاسخارت بالتدخل في الانتخابات البرلمانية ونتائجها (رويترز)

مندوبة سامية

وقبل ذلك، اتهم زعيم تحالف الفتح العامري أمس المبعوثة الأممية بالتدخل في الانتخابات البرلمانية ونتائجها، معتبرا أنها تتصرف كأنها مندوبة سامية.

وقال العامري -خلال لقائه في مكتبه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيله فاريولا الأربعاء الماضي- إن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي الأسوأ منذ عام 2003، وإن المضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق"، وفق بيان لمكتبه.

ويأتي الهجوم على بلاسخارت بعد أن قالت خلال إحاطة عبر اتصال مرئي أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات العراقية، وإن على السلطات والأحزاب الاعتراف بالنتائج، محذرة من أن "الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف من شأنهما أن يؤديا إلى نتائج وخيمة".

وأضافت بلاسخارت أن الانتخابات العراقية "نُظّمت بشق الأنفس، وأديرت إدارة جيدة بفضل جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتمثل خطوة نحو استعادة ثقة العراقيين بحكومتهم".

إحاطة السيدة @JeanineHennis لمجلس الأمن الدولي بشأن #العراق: كان تقييم الانتخابات أنها كانت بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً. ومثلت بصفة عامة إنجازاً كبيراً يَحسُن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار به علناً. pic.twitter.com/vvrScZpJmS — UNAMI (@UNIraq) November 23, 2021

ويعد تحالف "الفتح" -وهو مظلة سياسية للفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي العراقي- أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 16 مقعدا، بعد أن حلَّ ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ووفقا لهذه النتائج، جاءت "الكتلة الصدرية" في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، وحصول أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة على نحو 40 مقعدا، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.

أما تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، فقد سجل "التراجع الأكبر" في عدد المقاعد من بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى، بحصولهما معا على 4 مقاعد، مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة التي حصل فيها تحالف "النصر" على 21 مقعدا، وتيار الحكمة على 19 مقعدا.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات في العراق أنهت الخميس الماضي عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية التي طلبت الهيئة القضائية للانتخابات التحقق منها، بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والأحزاب والمرشحون المعارضون لنتائج الانتخابات.

وأوضحت المفوضية أن "نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%، للانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ومن المقرر أن تعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها لتكون نهائية وقطعية.