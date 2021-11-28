تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|عراق

المبعوثة الأممية بالعراق تهاجم منتقديها: بعضهم يصفني بالعجوز وهم أكبر مني سنا

تحالف "الفتح" -وهو مظلة سياسية للفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي العراقي- يعد أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 16 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ألقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في #العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت كلمة اليوم في مؤتمر استراتيجيات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أربيل. وركزت الممثلة الأممية الخاصة على أهمية المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين.
بلاسخارت تتعرض لانتقادات من القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات (مواقع التواصل)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202103:53 PM (مكة المكرمة)

ردّت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينيس بلاسخارت على منتقديها من رافضي نتائج الانتخابات البرلمانية، وقالت إن بعضهم يصفها بالعجوز وهم أكبر منها سنا.

وقالت بلاسخارت -في تصريحات أثناء كلمة لها في مؤتمر نسوي في أربيل اليوم الأحد- إنها "كانت أول وزيرة دفاع في هولندا، وأول ممثلة للأمين العام في العراق، واليوم هناك من يقول عني امرأة عجوز، وهو أكبر مني سنا".

وأثار تصريح المسؤولة الأممية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. فقالت الإعلامية سجد الجبوري -عبر حسابها على تويتر- مخاطبة بلاسخارتك: إن مزاح العراقيين ثقيل، فلا تأخذي ذلك على محمل الجد خشية أن يتعرض العراق لعقوبات أممية.

وعلق الصحفي سيف الهيتي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بلاسخارت: (قالوا لي إنكِ عجوز، ومعظم من يقول هذا الكلام هم أكبر مني سنا). لكنكم متساوون بأكل المال الحرام وتزوير الحقائق، والمشاركة في دم الأبرياء".

وكتبت الصحفية هبة نزار، على حسابها في تويتر: هل تعلم أن بلاسخارت كشفت جميع أوراقهم بعد أن تقربت بشكل ودي لكل سياسي وزعيم، وكانت بعيونهم الجميلة الشقراء.

وتتعرض بلاسخارت لانتقادات من القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، وكان آخرها بيان أصدرته الجمعة اللجنة التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات التي ينظمها أنصار هذه القوى أمام بوابتي المنطقة الخضراء وسط بغداد، وطالب بإيقاف عملها وطردها من البلاد.

كما طالب البيان بمخاطبة الأمم المتحدة رسميا بضرورة استبدال جميع كوادر ممثليتها في العراق، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا لا يمثل جمهور الرافضين لنتائج التزوير فحسب، بل يمثل جميع العراقيين.

Hadi al-Amiri leader of the Badr Organisation attends an election rally, along with his Fatih bloc supporters, ahead of the parliamentary election in Baghdadالعامري اتهم بلاسخارت بالتدخل في الانتخابات البرلمانية ونتائجها (رويترز)

مندوبة سامية

وقبل ذلك، اتهم زعيم تحالف الفتح العامري أمس المبعوثة الأممية بالتدخل في الانتخابات البرلمانية ونتائجها، معتبرا أنها تتصرف كأنها مندوبة سامية.

وقال العامري -خلال لقائه في مكتبه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيله فاريولا الأربعاء الماضي- إن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي الأسوأ منذ عام 2003، وإن المضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق"، وفق بيان لمكتبه.

ويأتي الهجوم على بلاسخارت بعد أن قالت خلال إحاطة عبر اتصال مرئي أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات العراقية، وإن على السلطات والأحزاب الاعتراف بالنتائج، محذرة من أن "الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف من شأنهما أن يؤديا إلى نتائج وخيمة".

وأضافت بلاسخارت أن الانتخابات العراقية "نُظّمت بشق الأنفس، وأديرت إدارة جيدة بفضل جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتمثل خطوة نحو استعادة ثقة العراقيين بحكومتهم".

ويعد تحالف "الفتح" -وهو مظلة سياسية للفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي العراقي- أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 16 مقعدا، بعد أن حلَّ ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
ووفقا لهذه النتائج، جاءت "الكتلة الصدرية" في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، وحصول أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة على نحو 40 مقعدا، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.

أما تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، فقد سجل "التراجع الأكبر" في عدد المقاعد من بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى، بحصولهما معا على 4 مقاعد، مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة التي حصل فيها تحالف "النصر" على 21 مقعدا، وتيار الحكمة على 19 مقعدا.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات في العراق أنهت الخميس الماضي عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية التي طلبت الهيئة القضائية للانتخابات التحقق منها، بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والأحزاب والمرشحون المعارضون لنتائج الانتخابات.

وأوضحت المفوضية أن "نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%، للانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ومن المقرر أن تعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها لتكون نهائية وقطعية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

Polling stations closed in Iraqi early general election

الصدر حذر من ابتزاز المستقلين الفائزين.. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء العد اليدوي للمراكز المطعون في نتائجها

أنهت مفوضية الانتخابات في العراق اليوم عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للمراكز المطعون في نتائجها، فيما رأى زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر أن تشكيل حكومة أغلبية وطنية هو الحل الوحيد لإنقاذ العراق.

Published On 25/11/2021
Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

بدء إعادة الفرز اليدوي لمئات المراكز الانتخابية.. مسؤولة أممية: الأيام المقبلة ستحدد مصير العراق

قالت ممثلة الأمين العام الأممي بالعراق إن ما سيحدث بالأيام المقبلة بشأن نتائج الانتخابات سيحدد مصير البلاد، في حين بدأت مفوضية الانتخابات إعادة الفزر اليدوي لـ870 مركزا انتخابيا تنفيذا لقرارات القضاء.

Published On 23/11/2021
Iraq's Finance Minister Hoshyar Zebari speaks at a press conference in Baghdad, Iraq, Wednesday, Nov. 19, 2014. (AP Photo/Karim Kadim)

زيباري: لا نتفق مع رأي الحكيم حول ما جرى في انتخابات العراق ولكن نحترمه

وجه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ردا صادما بشأن نتائج الانتخابات، لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وجها لوجه خلال منتدى السلام والأمن الذي أقيم بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

Published On 18/11/2021
Qais al-Khazali, leader of Asaib Ahl al-Haq and Hadi al-Amiri, leader of the Badr Organisation, attend a symbolic funeral of supporters of Iraqi Shiite armed groups who were killed in a protest in Baghdad

تطورات مثيرة بانتخابات العراق.. أبرز تحالف شيعي يصعّد مطالبه والعد اليدوي يطيح بمستقلين

رفع أبرز تحالف شيعي في العراق دعوى قال إنها مشفوعة بأدلة إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، بينما تظاهر أنصار مرشح مستقل في محافظة بابل بعد خسارته المقعد إثر نتائج العد اليدوي.

Published On 21/11/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة