الوفد الأفغاني يواصل مباحثاته مع الجانب الأميركي في الدوحة

يواصل وفد الحكومة الأفغانية برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي مباحثاته مع وفد أميركي يقوده الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان توم ويست في العاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي.

وتركز المباحثات على العلاقات الثنائية وملفات سياسية ودبلوماسية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

وكان متقي أكد أنه سيناقش في الدوحة مع المسؤولين الأميركيين رفع الحظر عن الأرصدة الأفغانية في الخارج، وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة بأنه يجري الترتيب لعقد لقاء -مساء اليوم السبت- بين الوفد وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لبحث عدد من القضايا الأساسية بينها استئناف العلاقات الدبلوماسية الأوروبية والدولية مع أفغانستان، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية ورفع التجميد عن الأرصدة المالية الأفغانية بالخارج.

على صعيد آخر، اجتمع وفد من دولة قطر برئاسة مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات -اليوم السبت في الدوحة- مع وفد من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، برئاسة أمير خان متقي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاجتماع استعرض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، إذ شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وأكدت دولة قطر -خلال الاجتماع- أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، لا سيما الفتيات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.