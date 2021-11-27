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ليبيا.. المنفي يحذر من عودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح

Head of the Libyan Presidential Council Mohamed al-Menfi attends interview with Reuters
المنفي دعا إلى التنافس السياسي السلمي (رويترز)
27/11/2021

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس متخوف من عودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح، داعيا إلى التنافس السياسي السلمي.

وقال المنفي خلال خطاب بمؤتمر وطني للشباب أقيم في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، إنه ينبغي المبادرة باتخاذ قرارات وصفها بالمناسبة التي تضع المنافسة السیاسیة في مربع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يعمل لأجل نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر تحقيق الضمانات اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق شروط العملية الديمقراطية.

وكان المنفي تعهد بأن يسلم المجلس الرئاسي السلطة إذا استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والثانية تنطلق مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، وفق مفوضية الانتخابات.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانون الانتخاب فإن المفوضية فتحت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر : الجزيرة

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