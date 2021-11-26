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وسائل إعلام محلية: الشرطة التونسية أحبطت هجوما إرهابيا وسط استنفار أمني كبير

شهدت أحياء بالعاصمة تونس وبعض المحافظات مظاهرات في الفترة الأخيرة (وكالة الأناضول)
26/11/2021

قال شهود اليوم الجمعة إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أحبطت هجوما إرهابيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن".

وأظهر فيديو لم تتثبت رويترز من صحته رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

المصدر : رويترز

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