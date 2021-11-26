وسائل إعلام محلية: الشرطة التونسية أحبطت هجوما إرهابيا وسط استنفار أمني كبير

قال شهود اليوم الجمعة إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أحبطت هجوما إرهابيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن".

وأظهر فيديو لم تتثبت رويترز من صحته رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.