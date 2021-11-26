رئيس بيلاروسيا يزور مركزا لاستقبال المهاجرين بالقرب من الحدود البولندية

زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، مركزا لاستقبال المهاجرين بالقرب من الحدود البولندية، وسط أزمة بين الغرب ومينسك التي تتهمها أوروبا بتدبير تدفق المهاجرين على بواباتها.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية (بيلتا) التي نشرت أيضا صورة للقاء لوكاشينكو مع عمال الصليب الأحمر إن "المهاجرين أحاطوا بالرئيس واستقبلوه بالتصفيق".

في مقطع فيديو نشرته "بيلتا" يتقدم لوكاشينكو محاطًا بطوق من الحراس الشخصيين والصحفيين والمهاجرين. ويظهر أطفال ونساء بالقرب من الخيام المقامة في هذا المركز الذي كان مستودعا تم تكييفه.

وقال لوكاشينكو خلال زيارته، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، "يجب أن تدركوا أنه لا يمكننا شن حرب لفتح ممر نحو ألمانيا" البلد الذي يتطلع الكثير من المهاجرين إلى الوصول إليه.

ويقع هذا المركز المؤقت على مقربة من معبر بروزغي وفتح الأسبوع الماضي لاستيعاب المهاجرين الذين كانوا يخيمون لعدة أيام عند الحدود في أجواء من البرد الشديد على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.

رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو زار مركز إيواء المهاجرين قرب حدود بولندا (رويترز)

وتقول مينسك إنه تم نقل مئات الأشخاص إلى المركز ما قلل التوتر والمخاوف على صحة هؤلاء الأشخاص.

وأعيد مئات من المرشحين الآخرين للهجرة في الأيام الأخيرة إلى بلدانهم ولا سيما العراق الذي أطلق أولى عمليات إعادة مواطنيه الأسبوع الماضي بعد مكالمات هاتفية عدة بين مسؤولين بيلاروسيين وأوروبيين.

وقال الرئيس البيلاروسي الجمعة إن 150 مهاجرا ما زالوا "يتجولون" على طول الحدود.

وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولى السلطة منذ 1994 بجذب آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بهدف الانتقام من العقوبات الغربية، لذلك واجهت بولندا في الأسابيع الأخيرة تدفقًا كبيرًا من الأشخاص عند حدودها مع بيلاروسيا.

وبينما وعدتهم مينسك بعبور سهل إلى أوروبا وجد المهاجرون أنفسهم عالقين عند الحدود في ظروف صعبة. وبحسب وسائل إعلام بولندية، لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم في المنطقة الحدودية منذ الصيف.

والتقى لوكاشينكو مرتين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في انتصارٍ للرئيس البيلاروسي الذي لم تعترف الدول الغربية بإعادة انتخابه المثيرة للجدل العام الماضي.