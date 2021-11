يمني وسوري وثالث مجهول.. حزن بمواقع التواصل لوفاة طالبي لجوء على الحدود البولندية

أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر 3 قبور ليمني وسوري وآخر مجهول -يقول البعض إنه عراقي- على الحدود البولندية مع بيلاروسيا، موجة من الحزن بين الناشطين العرب الذين طالبوا بمعالجة مشاكل العالقين على الحدود.

وفي الصورة المتداولة، يظهر قبر المهاجر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي، وإلى جواره قبر المهاجر السوري أحمد الحسن، ثم قبر مهاجر آخر مجهول، تم دفنهم بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية، بعد وفاتهم بسبب البرد والتعب أثناء محاولتهم العبور إلى بولندا.

ورأى مغرّدون أن الحرب والدمار في البلدان العربية هي التي جعلت هؤلاء يهربون من أوطانهم، واعتبر آخرون أن المهاجرين هم من أوطان مختلفة ولكنهم بحلم واحد انتهى بهم عند الحدود أثناء محاولتهم العبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلق الإعلامي محمد عرابي، قائلا "ضاقت بهم أرض الله الواسعة خلال هجرتهم للمشي في مناكبها، ولم يتسع لهم شيء من هذه الأقطار سوى حفرة في مكان مهجور دفنوا فيها ودفنت معهم أحلامهم".

وردّد مدونون أبياتا شعرية نعوا فيها واقع الحال العربي المليء بالحروب والدمار، وقالت إحدى المتفاعلات "موجوعة على وطني وعلى أبناء قومي العرب، قبرٌ سوري وعراقي ويمني، في الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ليسوا أول القتلى، ولا آخرهم، لكن ثمة ألم استثنائي في هذه الصورة. العالم العربي أصبح جحيما لا يطاق".

وتساءلت "متى تنتهي الحروب ويعود السلام للقدس وصنعاء وبغداد ودمشق وكل بلاد المسلمين؟".

وعلق وزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني "الفاتحة على روح مصطفى محمد مرشد الريمي. ضحية جديدة للحرب اليمنية. هناك الكثيرون ممن تقطعت بهم السبل في العالم بحثا عن ملاذات آمنة".

تتقدم سفارة الجمهورية اليمنية في وارسو بخالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد مصطفى الريمي الذي وري جثمانه الثرى يومنا هذا الاحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م ، سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا اليه راجعون" pic.twitter.com/UxgmG9kVwE

— Embassy of the Republic of Yemen – Warsaw (@embassy_yemen) November 21, 2021