شاهد- الحرب النفسية بإثيوبيا تحتدم أيضا.. فيديو يحبس الأنفاس من جبهة تيغراي

بثت وسائل إعلام محلية ومسؤولون حكوميون في إقليم تيغراي (شمالي إثيوبيا) مقطع فيديو تم تصويره من الجو يظهر حشودا كبيرة قيل إنهم آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي سقطوا مؤخرا في قبضة جبهة تحرير تيغراي التي تحارب مع فصائل أخرى معارضة القوات الحكومة.

وقال المسؤولون إن المقطع صُوّر خلال مظاهرة حاشدة في عاصمة الإقليم ميكيلي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال تلفزيون تيغراي إن أسرى الجيش الإثيوبي طالبوا حكومة آبي أحمد بوقف الحرب و"التطهير العرقي".

ونشر المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاتشو رضا المقطع عبر حسابه على تويتر، وكتب "أسرى الحرب في تيغراي خرجوا بشكل جماعي أمس للتعبير عن تضامنهم مع شعب تيغراي، وأعربوا عن امتنانهم للشعب وللحكومة في تيغراي للمعاملة الإنسانية التي منحوها لهم".

وتفاعل ناشطون إثيوبيون وعرب مع المقطع المتداول على نطاق واسع، وتباينت الآراء بشأن تسارع الحرب العسكرية والإعلامية بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي، خاصة بعد نشر المقطع وإعلان آبي أحمد نزوله لميدان القتال إلى جانب الجيش.

وقوبل مقطع الفيديو بتشكيك من قبل بعض المغردين على مواقع التواصل، لأن الحشود الكبيرة لا يمكن أن تعبر عن الحقيقة، فقد تكون لمشاركين في المظاهرة وليسوا أسرى في قبضة جبهة تيغراي.

وساند آخرون هذا الطرح وشككوا في المقطع، خاصة أنه تصوير جوي هدفه إظهار الحشد الكبير من الأسرى من دون الاقتراب من وجوههم لتفادي كشف هوياتهم، ويندرج ضمن الحرب النفسية والضغط على الحكومة الإثيوبية، على حد قولهم.

