بلومبيرغ: الصين تكتشف 12 مليون طفل لم تكن السلطات على علم بوجودهم

أفاد موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) بأن السلطات الصينية اكتشفت وجود نحو 12 مليون طفل صيني لم يشملهم إحصاء المواليد الجدد الذي أصدرته السلطات عام 2010.

وقال الموقع إن السلطات الصينية اكتشفت 11.6 مليون طفل -وهو ما يعادل عدد سكان بلجيكا حاليا- ولدوا ما بين عامي 2000 و2010 لم يقيدوا في السجلات الرسمية، ولم يشملهم إحصاء المواليد في تلك الفترة الذي أجري عام 2010.

وتظهر نسخة حديثة من سجل إحصاء المواليد السنوي صادرة عن الحكومة أن عدد الأطفال المولودين خلال تلك الفترة 172.5 مليون، وهو رقم أعلى بكثير من 160.9 مليون طفل الوارد في تعداد المواليد الجدد في الفترة نفسها الصادر عام 2010.

وأشار الموقع إلى أن السبب قد يعود إلى قوانين الصين الصارمة التي تلزم الأسر بالاقتصار على إنجاب طفل واحد، مما يضطر بعض الأسر إلى عدم تسجيل أطفالها خشية التعرض للعقوبات المترتبة على انتهاك قانون الطفل الواحد.

وقد عدلت السلطات الصينية القانون المتعلق بتنظيم الأسرة لتسمح للأزواج بإنجاب طفلين بدل طفل واحد ابتداء من عام 2016، مما يعني أن بعض الآباء لن يبلغوا رسميًا عن مواليدهم الجدد إذا تجاوزوا العدد المسموح به، ما لم يبلغ الطفل سن الدراسة أي 6 سنوات وفقًا للعالم "هي يافو" المتخصص في الديمغرافيا المستقلة.

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن نحو 57% من الأطفال الذين تم تسجيلهم في عمر متأخر كانوا من الفتيات، مما يشير إلى أن سبب الاختلاف الكبير في سجلي إحصاء المواليد قد يكون عدم إبلاغ الأسر عن مواليدها من البنات، سعيا للتمكن من الاستمرار في محاولة إنجاب طفل ذكر فيما بعد.

ويشهد عدد المواليد في الصين تراجعا ملحوظا، وتتوقع الجهات المختصة أن يبدأ إجمالي عدد سكانها في الانكماش ابتداء من العام الجاري.