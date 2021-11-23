عقب عملية القدس.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة ويتحدث عن أسلحة ومتفجرات وبنية تحتية لحماس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الاثنين اعتقال أكثر من 50 -ممن وصفتهم- بالناشطين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية، بينما أكدت وسائل إعلام عبرية اعتقال زوجة الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم لدى عودتها من الأردن.

وقال أوفير جندلمان المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على تويتر، إنه "تم اعتقال أكثر من 50 ناشطا تابعا لحماس، وتم ضبط أموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعدّ لتصنيع 4 أحزمة ناسفة".

وأضاف أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) كشف النقاب عن "بنية تحتية كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية، قادها صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وأنها خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل الخط الأخضر".

وجاء إعلان جندلمان بعد عملية إطلاق نار بالقدس الشرقية الأحد، أدت الى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين واستشهاد المنفذ الشيخ فادي أبو شخيدم الذي قالت حماس إنه أحد قادتها بالقدس.

اعتقال زوجة أبو شخيدم

في غضون ذلك، أكدت قناة كان الإسرائيلية الرسمية اعتقال زوجة الشهيد أبو شخيدم عند جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، لدى عودتها من زيارة والدتها المريضة بالسرطان في الأراضي الأردنية.

وقالت القناة إن جهاز الشاباك يتولى التحقيق مع زوجة الشهيد، دون مزيد من التفاصيل، وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت عددا من أفراد عائلة منفذ عملية القدس، بينهم ابنه وابنته وشقيقه.

بدورها، صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت بأن زوجة أبو شخيدم سافرت إلى الأردن قبل 3 أيام لزيارة والدتها التي تعاني من وضع صحي متأخر.





محافظ القدس

وفي سياق متصل، قال وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن قوات إسرائيلية داهمت الاثنين منزل محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان غيث.

وبحسب الوكالة، فإن وحدات خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت 3 من أقاربه.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الاعتداء الوحشي" من جانب الشرطة الإسرائيلية على المحافظ غيث وأفراد أسرته.