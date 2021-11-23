التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن التحالف الذي تقوده الرياض لمحاربة جماعة الحوثي في اليمن أعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية وصفها بأنها مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء، وحذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال سكان لرويترز إن انفجارات عنيفة هزت الأحياء الشمالية لصنعاء عقب الغارات، وأضافوا أن الضربات استهدفت موقعين عسكريين.

وذكر التحالف -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- أن "العملية استهدفت ودمرت مواقع سرية للصواريخ الباليستية بينها هدف عالي القيمة في حي ذهبان (شمالي صنعاء).





وأضاف أن "المواقع السرية اتخذت مستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية"، وقال "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية للعملية".

واعترف الحوثيون بالضربات التي شنها التحالف على شمال صنعاء دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

وقبل أيام، شن التحالف غارات على مواقع بصنعاء، ووقتها قالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف شن 3 غارات على منطقة ذهبان، وغارتين على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء، من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.





وأعلن التحالف حينئذ أنه نفذ عملية واسعة شملت أهدافا في محافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف باليمن، ردا على تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشن الحوثيون مرارا هجمات عبر الحدود على السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن طردت الحركة الحكومة الشرعية من العاصمة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية أول السبت الماضي إنها أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.