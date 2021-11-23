اتهامات متجددة لمصر وإسرائيل بدعم "الانقلاب".. واشنطن تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار في السودان وتحث على مزيد من التقدم

كشف مجلس السيادة السوداني أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن دعم بلاده تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وأملها في أن يسهم الاتفاق السياسي الأخير باستكمال العملية الانتقالية، فيما وجهت وزيرة الخارجية السودانية السابقة اتهامات لمصر وإسرائيل بدعم ما وصفته بالانقلاب.

وقال بيان لمجلس السيادة إن عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن هنأه فيه بتوقيع الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الانتقال الديمقراطي.

ونقل البيان عن بلينكن تأكيده "دعم الولايات المتحدة كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين البلدين".

كما أعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي باستكمال هياكل الدولة وعملية الانتقال في السودان.

وبحسب مصادر أميركية، فقد أبلغ بلينكن قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما أمس الاثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي "خطوة أولى مهمة" ولكنها "ليست أكثر من ذلك".





اتفاق

وأول أمس الأحد، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وقبل إجراءات البرهان الأخيرة كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.





استقالات

وقال مصدر في الحكومة السودانية المعزولة إن نحو 14 وزيرا قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد استئنافه مهامه من جديد.

وبينما وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان دعت واشنطن لرفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.

وقد وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ووصف مشروع البيان -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو حل الأزمة الدستورية والسياسية في السودان.

ويدعو مشروع البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما يدين الخسائر في الأرواح والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ ذلك التاريخ.





وأفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين تم توقيفهم الشهر الماضي، وجاء قرار الإفراج بعد أن أعيد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وفي تصريح له أمس الاثنين، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير (أحد السياسيين المفرج عنهم) لوكالة الصحافة الفرنسية "تم إطلاق سراحي في وقت متأخر من مساء الأحد".

كذلك أفرج عن ياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال جناح مالك عقار، إحدى حركات التمرد المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام في جوبا العام الماضي.





اتهامات لمصر وإسرائيل

بدورها، اتهمت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي كلا من مصر وإسرائيل بـ"دعم" ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري" الأخير في بلادها.

وقالت في ندوة عبر الإنترنت نظمها مركز "أتلانتيك كاونسل" (Atlantic Council) الأميركي للدراسات حول تطورات الأزمة السودانية أمس الاثنين إن أغلبية دول العالم "أبدت رفضها للانقلاب"، مضيفة أنه "حتى الدول التي أرادت دعم الانقلاب -مثل مصر على سبيل المثال- فإنها لم تستطع فعل ذلك، هي فقط بقيت صامتة".

وأوضحت أنه "في مرحلة لاحقة ومدفوعة بالموقف الأميركي القوي خلال الحوار الإستراتيجي بين القاهرة وواشنطن اضطرت مصر إلى أن تعلن أو تأسف أو تدين الانقلاب".

وحول الموقف الإسرائيلي من إجراءات البرهان، قالت المهدي إن "الحكومة السودانية علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث".