عراقيون تداولوا على فيسبوك مقاطع فيديو تظهر احتشاد عدد كبير من الطلبة أمام مبنى جامعة السليمانية، قبل أن يتحول إلى صدام بين طلبة وقوات الأمن خلال محاولة تفريقهم

أصيب عدد من المحتجين، الثلاثاء، جراء تفريق قوات الأمن بإقليم كردستان العراق، تظاهرة طلابية بمدينة السليمانية احتجاجا على "تجاهل" الحكومة لمطالبهم.

وقال شهود عيان إن "مئات من طلبة جامعة السليمانية أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة في المدينة، احتجاجا على تجاهل الحكومة المحلية والجهات المسؤولة بالإقليم لمطالبهم".

وذكر الشهود، أن "قوات الأمن تدخلت بقوة لفتح الشوارع التي أغلقها المتظاهرون، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهراوات، ما أوقع عشرات المصابين بين الطلبة، أغلبهم تعرض لحالات إغماء جراء استنشاق الغاز المدمع".

وتداول عراقيون على فيسبوك مقاطع فيديو تظهر احتشاد عدد كبير من الطلبة أمام مبنى جامعة السليمانية، قبل أن يتحول إلى صدام بين طلبة وقوات الأمن خلال محاولة تفريقهم.

خۆپیشاندانەکەی سلێمانی گرژیی تێکەوت و هێزە ئەمنیەکان گازی فڕمێسکڕێژ بەکاردەهێنن و خوێندکاران بریندارنخۆپیشاندانەکەی سلێمانی گرژیی تێکەوت و هێزە ئەمنیەکان گازی فڕمێسکڕێژ بەکاردەهێنن و خوێندکاران بریندارن ئێمە لەتێلگرام https://t.me/Politicpress Posted by ‎پۆڵەتیک پرێس – Politic Press‎ on Sunday, 21 November 2021

ولليوم الثالث، يتظاهر مئات من طلبة جامعة السليمانية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة لهم لإكمال الدراسة، وسوء الخدمات في أبنية سكن الجامعة.

ولم يصدر أي تعليق بعدُ من الحكومة في إقليم كردستان العراق حول مطالب المحتجين.

وتمنح حكومة إقليم كردستان العراق مبلغ 50 ألف دينار عراقي (نحو 33 دولارا) شهريا، للطلبة الدارسين في الجامعات من سكان مركز المدينة، و100 ألف دينار (66 دولارا) للطلبة القادمين من مناطق خارج المركز.