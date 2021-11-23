وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات تحدث في العراق على نحو متكرر، ويمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة من دون إشعار سابق.

نصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب السفر إلى العراق و3 دول أخرى بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين عبر موقعها الخاص بتحديثات السفر للمواطنين والمقيمين الأميركيين، أنها رفعت درجة تصنيف السفر إلى كل من العراق وألمانيا والدانمارك وبوروندي إلى الفئة الرابعة، "لا تسافر".

وذكرت الوزارة أن رفع التصنيف في العراق "يعود إلى جملة أسباب: الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح، والاضطرابات المدنية، وكوفيد-19، والقدرة المحدودة لدى بعثة العراق لتقديم الدعم للمواطنين الأميركيين".

وأكدت الوزارة أن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أصدرت إشعارا صحيا من المستوى الرابع للسفر إلى العراق بسبب كوفيد-19، وذلك يشير إلى مستوى مرتفع جدا من المرض في البلاد".

وأضافت أن المواطنين الأميركيين في العراق يتعرضون لخطر العنف والاختطاف، وتقوم "الجماعات الإرهابية والمتمردة" بمهاجمة كل من قوات الأمن العراقية والمدنيين بشكل منتظم، في حين تهدد الجماعات المناهضة للولايات المتحدة المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق، مشيرة إلى أن هجمات باستخدام العبوات الناسفة تحدث في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك بغداد.

وأكدت الخارجية أن "المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات تحدث بشكل متكرر، ويمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة من دون إشعار سابق، وذلك يؤدي في كثير من الأحيان إلى مقاطعة حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، ومثل هذه الأحداث لديها القابلية لأن تتحول إلى عنف".

وفي ما يخص تصنيف جمهورية بوروندي (الواقعة شرق أفريقيا) ضمن الفئة الرابعة فيعود إلى "مستوى الجريمة والصحة والعنف السياسي"، أما ألمانيا والدانمارك فذكرت الخارجية الأميركية أن "كوفيد-19" يعدّ السبب الرئيس لرفع درجة تصنيفهما.