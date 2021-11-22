الرئيس اللبناني: الأزمة مع دول خليجية أدت لتداعيات سلبية وآمل أن يكون الحل قريبا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى تداعيات سلبية على عدة صعد، بما فيها الواقع الحكومي.

وقال عون في رسالة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين عشية الذكرى الـ78 لعيد الاستقلال إنه يتابع السعي لحل الأزمة، آملا أن يكون الحل قريبا.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سحبت السعودية سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وجدد عون تأكيده على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج "انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات".





وأشار الرئيس اللبناني إلى أن المخرج من الأزمة الحكومية التي يشهدها لبنان ليس مستعصيا، وأن الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات هو المدخل للحل.

وقال عون إن "المخرج منها ليس بمستعص، وقد أوجده لنا الدستور الذي ينص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطتين (السياسية والقضائية)".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تأجل اجتماع مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى جراء إصرار الوزراء المحسوبين على "حزب الله" وحركة "أمل" على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، رغبة في تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد اتهامه بتسييس القضية.





من جهة أخرى، قال عون إن ثمة إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يرتبط بترسيم الحدود البحرية الجنوبية لبلاده.

وأضاف أن هذا الأمر سيضمن سيادة لبنان على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز.

وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان قد دعا أمس الأحد إلى اتخاذ إجراءات لترميم العلاقات مع السعودية ودول الخليج، محذرا من "البقاء خارج الحضن العربي".

وطالب دريان باتخاذ الإجراءات اللازمة "لإعادة ترتيب وترميم العلاقات مع العرب، خاصة السعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي، وهذا يؤثر سلبا على الوطن والمواطن".