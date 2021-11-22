تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|قطر

يبحث مع أمير قطر تطوير العلاقات الثنائية.. سلطان عُمان يصل الدوحة في زيارة تستغرق يومين

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال جلسة مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال جلسة مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق (الجزيرة)
22/11/2021-|آخر تحديث: 22/11/202102:06 PM (مكة المكرمة)

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجلسة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين حول التعاون العسكري والاقتصادي والسياحي والنقل البحري.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الدوحة تأكيدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصا على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

كما عقد أمير قطر وسلطان عُمان لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

اجتمع رئيس أركان القوات المسلحة مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً

رئيس الأركان القطري يلتقي نظيره العماني في الدوحة

اجتمع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي الذي يزور قطر حاليا.

Published On 13/7/2021
سلطان عُمان يبعث برسالة خطية لأمير دولة قطر

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من سلطان عُمان

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

Published On 7/11/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة