محادثات بين أرمينيا وأذربيجان الشهر المقبل ببروكسل.. بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا قضية ناغورني قره باغ

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قضية إقليم ناغورني قره باغ والإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع هناك خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد.

والثلاثاء الماضي، وافقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار على حدودهما بعد أن حثتهما روسيا على وقف التصعيد في أعقاب أعنف اشتباك منذ الحرب التي جرت العام الماضي بسبب إقليم ناغورني قره باغ، والتي أسفرت عن مقتل 6500 شخص على الأقل.

وقبل يومين، قال الاتحاد الأوروبي إن زعيمي أرمينيا وأذربيجان سيجتمعان في بروكسل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل لبحث التوتر الذي تسبب في اشتباكات على الحدود بين قوات البلدين.

وقال متحدث باسم شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي -الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في بيان وقتها "وافق الزعيمان على الاجتماع في بروكسل لمناقشة الوضع في المنطقة وسبل التغلب على التوتر، من أجل رخاء واستقرار جنوب القوقاز وهو ما يؤيده الاتحاد الأوروبي".

وجاء الإعلان عن الاجتماع بعد محادثات هاتفية بين ميشيل وكل من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وسيُعقد الاجتماع على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 15 من الشهر القادم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في لقاء سابق (رويترز)

خلافات

وكان وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف قد دعا السياسيين الأرمن إلى التعقل والتصرف بمسؤولية، محذرا من أن بلاده لن تتردد في الرد المناسب على أرمينيا، حال تصرفت بشكل يخالف القانون الدولي.

وأضاف -في حديث مع وكالة الأناضول- أن بلاده تنتظر بإيجابية وبطريقة بناءة لحل تلك الخلافات، وهي مستعدة -بعد ما حررت أراضيها من الاحتلال وبسطت سيطرتها على حدودها- للتباحث مع أرمينيا حول تطبيع العلاقات.

وحدثت اشتباكات في الآونة الأخيرة بين قوات البلدين، إذ أعلنت السلطات الأرمنية أن 6 من جنودها قتلوا في اشتباكات مع أذربيجان بالقرب من منطقة ناغورني قره باغ.

وكانت الوزارة تحدثت من قبل عن سقوط قتيل وفقدان 24 شخصا بعد معارك الثلاثاء الماضي.

من جهتها، أعلنت أذربيجان سقوط 7 قتلى في صفوفها وحمّلت أرمينيا مسؤولية هذه الاشتباكات التي كانت الأكثر دموية منذ إبرام وقف إطلاق النار قبل عام برعاية روسيا.