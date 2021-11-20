وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام واشنطن بالأمن في الشرق الأوسط ويحذر إيران

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -اليوم السبت- أنه لا يوجد حل عسكري للنزاعات في الشرق الأوسط، مشددا على أن بلاده ملتزمة بالأمن في المنطقة.

وسعى أوستن إلى طمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بأمن المنطقة على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

وقال أوستن -في كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى الخليج- "لنكن واضحين: التزام أميركا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد".

وأضاف أن هناك ضرورة للمزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء.





العلاقة مع إيران

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال أوستن "ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى نتيجة دبلوماسية للمسألة النووية. لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة".

وأكد أن واشنطن ستعود "للمفاوضات النووية بنية طيبة، لكن الإجراءات الإيرانية مؤخرا لم تكن مشجعة"، وحث طهران على اتخاذ خطوات لتقليص العنف والصراع في المنطقة.

وتعهد أوستن بالدفاع عن أصدقاء الولايات المتحدة ومصالحها، مبرزا أن "إيران واهمة إذا ظنت أنها قادرة على تقويض علاقاتنا في المنطقة".

كما تعهد المسؤول الأميركي بمساعدة الحلفاء "في الدفاع عن أجوائهم من جميع التهديدات الحوثية".

وبخصوص الشأن الأفغاني، قال أوستن إنه يصعب توقع مستقبل العلاقة مع الحكومة الأفغانية، وذكر أن بلاده تركز على إجلاء الرعايا من هناك.