بلينكن يدين اعتقال موظفين يمنيين بالسفارة الأميركية بصنعاء

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة تدين اعتقال جماعة الحوثي لموظفين يمنيين لدى السفارة الأميركية في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وقال البيان إن العشرات من اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا "لمعاملة سيئة" من جانب الحوثيين، بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015.

وفي 2015 نقلت واشنطن دبلوماسييها من اليمن للعمل من الرياض، وبقي بعض الموظفين اليمنيين يعملون مع السفارة الأميركية من صنعاء.

وقال بلينكن "يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان "بأشد العبارات" استيلاء الحوثيين على السفارة الأميركية في صنعاء، داعيا إلى إطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين لدى هؤلاء.





ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيان إلى "الانسحاب الفوري لجميع العناصر الحوثيين من الموقع"، و"الإفراج الفوري والآمن عمن لا يزالون محتجزين".

وأضاف البيان أن اتفاقيات فيينا الدولية تحظر أي اقتحام للأماكن الدبلوماسية التي "يجب احترامها وحمايتها".