Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|فرنسا

خفايا أزمة الغواصات.. هكذا فاجأ ماكرون رئيس وزراء أستراليا

French President Macron meets Australian PM Morrison in Paris
ماكرون (يسار) وموريسون خلال زيارة سابقة للأخير إلى فرنسا (رويترز)
2/11/2021

نشرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الثلاثاء رسائل متبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على علاقة بأزمة الغواصات.

وجاء التسريب في إطار سعي كانبيرا للرد على اتهامات باريس لها أنها كذبت عليها فيما يتعلق بعقد لتوريد غواصات بمليارات الدولارات.

وكانت أستراليا ألغت في سبتمبر/أيلول الماضي الصفقة مع مجموعة "نافال" الفرنسية واختارت بدلا منها بناء ما لا يقل عن 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية، بعد إبرام اتفاق أمني مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة وقتها عن تحالف أمني جديد لجنوب المحيط الهادي مع بريطانيا وأستراليا، يلزم منح أستراليا حق الحصول على التكنولوجيا الأميركية لبناء وتشغيل غواصات نووية.

وأثار إلغاء العقد خلافا كبيرا بين البلدين، ويوم الأحد الماضي، قال ماكرون إن موريسون كذب عليه فيما يتعلق بنية أستراليا، في حين نفى موريسون هذا الاتهام.

وقال مصدر مطلع على الرسائل إنه عندما حاول موريسون ترتيب مكالمة مع ماكرون عن عقد الغواصات في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل يومين من إعلان الاتفاق مع واشنطن ولندن، رد ماكرون برسالة جاء فيها "هل أتوقع أخبارا سارة أم محزنة عن طموحاتنا المشتركة في موضوع الغواصات؟".

في المقابل، لم تسرب الرسالة التي رد بها موريسون على هذا السؤال.

وقالت فرنسا إن أستراليا لم تحاول إبلاغها بإلغاء الصفقة حتى اليوم الذي أعلنت فيه كانبيرا اتفاقها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الآونة الأخيرة، أرجأ الاتحاد الأوروبي الجولة التالية من محادثات حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة للمرة الثانية وسط مشاعر غضب أثارها قرار كانبيرا إلغاء العقد المبرم مع فرنسا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من أخبار
رابط خارجي

يسبب الطنين وفقدان التوازن.. فيروس كورونا قد يصل إلى الأذن الداخلية

رابط خارجي

بعيدها الـ25.. الجزيرة تستذكر صحفييها المعتقلين في مصر وهذه قصتهم

بعيدها الـ25.. الجزيرة تستذكر 4 من صحفييها المعتقلين في مصر وهذه قصتهم

استهداف جنود مصريين في أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة تندد بالهجوم

استهدفت إحدى ناقلاتها.. إيران تعلن إحباط محاولة قرصنة جديدة قرب باب المندب

An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran, on July 2, 2012. Iran has come up with several methods to foil the European insurance embargo on ships loaded with its crude, a sanction which may harm its vital exports as much as the EU oil embargo itself.
الأكثر قراءة

مؤسسة الاستخبارات الإسلامية.. صلاح الدين يجنّد أميرة صليبية وعصاباتِ اللصوص وتوظيفٌ للنساء الجاسوسات واستخدام للطيور

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة

ديلي بيست: هذه هي الأماكن التي ستندلع فيها حروب المناخ الأولى

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد