اليمن.. مكونات سياسية تتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بخذلان مأرب

اتهمت مكونات سياسية باليمن -مساء الاثنين- الحكومة والتحالف العربي بخذلان محافظة مأرب وسط البلاد، والفشل في إدارة المعركة ضد الحوثيين.

وعبرت المكونات -وأبرزها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري- عن استغرابها الشديد لأداء التحالف العربي وسوء إدارته للمهمة التي أنيطت به.

وقالت الأحزاب والقوى السياسية -في بيان مشترك لها- "إن استمرار العدوان والتصعيد الحوثي على مأرب وساكنيها واستهداف المدنيين العزل بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، يجري في ظل فشل قيادة الشرعية والتحالف العربي في إدارة المعركة".

واعتبرت أن قيادة الحكومة الشرعية فشلت فشلا ذريعا في مسؤولياتها على مختلف الأصعدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، "مما انعكس سلبا على مشروع المقاومة لإسقاط الانقلاب (الحوثي) واستعادة الجمهورية".

كما أدان البيان خذلان الشرعية لمأرب وهي تخوض معركة محلية ووطنية مصيرية.

وأضافت الأحزاب والقوى السياسية أن هذا العدوان يأتي في ظل صمت دولي وإقليمي وخذلان مخزٍّ من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وهذا الموقف هو الأول من نوعه لمكونات سياسية مشاركة في الحكومة، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

ودعت الأحزاب والقوى السياسية أبناء مأرب خاصة وأبناء اليمن عامة إلى استنهاض كافة الطاقات والإمكانيات المحلية والوطنية، وتوحيدها وتوجيهها نحو مهمة الدفاع عن مأرب، كما دعت الجميع إلى مزيد من التوحد أمام التحديات المحيطة بالمشروع الوطني.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وفيها محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، استنكرت الولايات المتحدة -مساء الاثنين- الهجمات الحوثية الأخيرة على محافظة مأرب، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالعنف العبثي.

واستنكرت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في اليمن كاثرين ويستلي في بيان الهجمات الحوثية الأخيرة على مأرب، "التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال"، وقالت إنه "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار".