اليمن.. عشرات القتلى من الحوثيين بمعارك مأرب والوضع الإنساني يزداد تأزما

سقط عشرات القتلى من مسلحي جماعة الحوثي في معارك بمحافظة مأرب شرق اليمن، حيث تتواصل الاشتباكات مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية، في حين بلغ عدد النازحين أكثر من 50 ألفا خلال الأسابيع الماضية.

وقال مصدر عسكري إن 37 مسلحا من الحوثيين قتلوا في هجوم شنوه على مواقع تابعة للجيش اليمني في مديرية صرواح، غربي مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني أسر 4 حوثيين خلال المعارك، دون الإدلاء بأي تفاصيل عن حجم خسائر الجيش.

وأكد المصدر أيضا مقتل 10 مسلحين حوثيين خلال اشتباكات مع قوات الجيش في محيط معسكر "أم ريش" جنوبي مأرب.

وأشارت آخر الإحصائيات إلى تنفيذ قوات التحالف 57 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في منطقتي الجوبة والكسارة.

وفي السياق، عبّرت أحزاب سياسية يمنية في محافظة مأرب عن استغرابها الشديد من إخفاق التحالف الذي تقوده السعودية فيما وصفته بـسوء إدارة المهمة التي أنيطت به.

وأدانت تلك التشكيلات -في بيان شديد اللهجة- ما وصفته بخذلان قيادة الحكومة الشرعية لمحافظة مأرب. كما أدانت هجمات الحوثيين وصمت المجتمع الدولي والإقليمي.

وهذا الموقف هو الأول من نوعه لمكونات سياسية مشاركة في الحكومة، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وهي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري.

سام تدين مجزرة جماعة #الحوثي بحق المدنيين في منطقة العمود جنوبي #مأرب وتؤكد أن مثل هذه الممارسات تعدّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية تستوجب المحاكمة الجنائية المزيد: https://t.co/7zttMrEAs4 pic.twitter.com/oyYZY6eFcJ — منظمة سام (@SAM4rights_Ar) November 2, 2021

الوضع الإنساني

وفي آخر إحصاء رسمي بشأن النازحين، أعلنت السلطات اليمنية -أمس الاثنين- نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في محافظة مأرب خلال الأسابيع الماضية، جراء التصعيد العسكري للحوثيين.

وذكر تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن 93% من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى، وأن 96% لم يحصلوا على مياه الشرب.

كما أشار التقرير إلى أن آلاف الأسر ما تزال عالقة بسبب قطع الطرقات وتقييد حركة النقل واستهداف المارّة.

من جهتها، أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية أن أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان الأكثر دموية ضد المدنيين في محافظة مأرب على مدى العام الجاري.

وأضافت -في بيان- أنها أحصت 54 حادثة عنف مسلح سقط فيها أكثر من 20 قتيلا بينهم 5 على الأقل من الأطفال، وهذا الرقم هو أكثر من ضعف عدد الضحايا المسجل في أي شهر آخر من هذا العام.

وأشارت المنظمة إلى مقتل وإصابة نحو 30 شخصا، أغلبهم م من الطلاب، في هجوم بصواريخ باليستية على مسجد ومدرسة دينية في مأرب في وقت متأخر من أول أمس الأحد.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووقف العنف ضد المدنيين والحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وفيها محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.