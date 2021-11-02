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أخبار|عراق

العراق يسدد 490 مليون دولار للكويت من تعويضات حرب الخليج.. وهذا ما تبقى عليه

العراق يدفع مبلغ التعويضات إلى صندوق تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

العراق يسلم الكويت 21 رفاتا يعتقد انها لأسرى كويتيين من وكالة الانباء الكويتية (كونا)
رفات أشخاص سلمهم العراق إلى الكويت في وقت سابق (الصحافة الكويتية)
2/11/2021

أعلن العراق تسديد 490 مليون دولار إلى الكويت من مبالغ التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة بهذا الشأن جراء غزوها في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وقالت سفارة بغداد بالكويت، في بيان أمس الاثنين، إن "العراق سيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات المقدر بحوالي 629 مليون دولار مطلع العام المقبل".

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991 وألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على أجزاء واسعة شمالي وشمالي غربي البلاد، لكنه استأنف عام 2018 التسديد.

ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات. ويعتمد العراق بنحو 98% من إيراداته السنوية على تصدير النفط.

وكان العراق قد غزا الكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990، وبعد 7 أشهر تمكن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من طرد الجيش العراقي من الكويت.

واستغرق إصلاح العلاقات بين البلدين 20 عاما، ولم ترفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها على العراق بسبب غزوها للكويت إلا عام 2010، أي بعد 7 سنوات من سقوط نظام صدام حسين.

واعترف العراق بالحدود البرية التي رسمتها الأمم المتحدة عام 1993. أما ملف المفقودين فلم يغلق لحد الآن، ويتعاون البلدان لإنهائه تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، في حين تسلمت الكويت من العراق أطنانا من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

المصدر : وكالات + وكالة الأناضول

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