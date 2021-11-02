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أخبار|إيران

استهدفت إحدى ناقلاتها.. إيران تعلن إحباط محاولة قرصنة جديدة قرب باب المندب

An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran, on July 2, 2012. Iran has come up with several methods to foil the European insurance embargo on ships loaded with its crude, a sanction which may harm its vital exports as much as the EU oil embargo itself.
ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء بندر عباس (غيتي)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202102:25 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام رسمية أن البحرية الإيرانية أحبطت أمس الاثنين محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط إيرانية بخليج عدن قرب باب المندب، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "الفريق المرافق للسلاح البحري التابع للجيش الإيراني المنتشر على الناقلة الإيرانية -وهي في طريقها إلى خليج عدن قبل دخولها مضيق باب المندب- اشتبك مع قراصنة".

وأوضحت الوكالة أن "4 زوارق مشبوهة تحمل 4 إلى 6 ركاب مسلحين، اقتربت من الناقلة الإيرانية"، ولكن "فرق الحراسة المنتشرة في المنطقة بادرت بإطلاق النيران التحذيرية"، ما أدى إلى "فرار" المهاجمين.

وكان الأميرال شهرام إيراني -قائد بحرية الجيش الإيراني- أعلن عن تصدي قواتها لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ممر محوري

ويعد مضيق باب المندب -الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن- ممرا محوريا للسفن وناقلات النفط المتجهة نحو قناة السويس أو منها.

وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لإيران، أو تلك التابعة لدول أخرى.

وغالبا ما يقف قراصنة صوماليون خلف هذه المحاولات. وبين عامي 2010 و2012 ألحقت عمليات القرصنة خسائر قدّرت بـ7 مليارات دولار تعرضت لها دول القرن الأفريقي (الصومال، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا)، واختطف أكثر من ألف شخص خلال تلك العمليات.

ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات قام بها كثير من الدول لتأمين الملاحة في المياه الدولية.

المصدر : الفرنسية

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