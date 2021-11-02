وجّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتهاما جديدا لمرتزقة مجموعة فاغنر الأمنية الروسية بسيطرتها على سلطة الدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتجريدها من قدرتها المالية.
استهداف جنود مصريين في أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة تندد بالهجوم
2/11/2021
قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء إن 10 جنود مصريين غير مسلحين من قوات حفظ السلام أصيبوا أمس الاثنين برصاص من الحرس الرئاسي بأفريقيا الوسطى بعد وقت قصير من وصولهم إلى مطار بانغي الدولي.
وقالت البعثة في بيان إن جنود حفظ السلام المصريين "تعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير أو رد مسبق، رغم أنهم كانوا غير مسلحين".
ونددت الأمم المتحدة "بهجوم متعمد لا يمكن وصفه".
وقالت الأمم المتحدة في بيان "عناصر وحدة الشرطة المصرية" كانوا في حافلة "وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري من دون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين"، وإصابة اثنين منهم بالغة.
المصدر : وكالات