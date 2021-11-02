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أخبار|مصر

استهداف جنود مصريين في أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة تندد بالهجوم

جنود أمميون بعاصمة أفريقيا الوسطى بانغي (رويترز-أرشيف)
2/11/2021

قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء إن 10 جنود مصريين غير مسلحين من قوات حفظ السلام أصيبوا أمس الاثنين برصاص من الحرس الرئاسي بأفريقيا الوسطى بعد وقت قصير من وصولهم إلى مطار بانغي الدولي.

وقالت البعثة في بيان إن جنود حفظ السلام المصريين "تعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير أو رد مسبق، رغم أنهم كانوا غير مسلحين".

ونددت الأمم المتحدة "بهجوم متعمد لا يمكن وصفه".

وقالت الأمم المتحدة في بيان "عناصر وحدة الشرطة المصرية" كانوا في حافلة "وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري من دون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين"، وإصابة اثنين منهم بالغة.

المصدر : وكالات

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