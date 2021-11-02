استهداف جنود مصريين في أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة تندد بالهجوم

قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء إن 10 جنود مصريين غير مسلحين من قوات حفظ السلام أصيبوا أمس الاثنين برصاص من الحرس الرئاسي بأفريقيا الوسطى بعد وقت قصير من وصولهم إلى مطار بانغي الدولي.

وقالت البعثة في بيان إن جنود حفظ السلام المصريين "تعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير أو رد مسبق، رغم أنهم كانوا غير مسلحين".

ونددت الأمم المتحدة "بهجوم متعمد لا يمكن وصفه".

وقالت الأمم المتحدة في بيان "عناصر وحدة الشرطة المصرية" كانوا في حافلة "وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري من دون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين"، وإصابة اثنين منهم بالغة.