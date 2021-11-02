أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجارين يهزان كابل

أفادت مصادر من حركة طالبان بأن انفجارين قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط كابل خلفا قتلى وجرحى.

وسمع دوي انفجارين وتلاه إطلاق نار صباح الثلاثاء قرب المستشفى، وتحدث حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على تويتر عن إصابات تم نقلها لمستشفى تديره.

وقال مصدر أمني أفغاني للجزيرة إن الهجوم خلف نحو 19 قتيلا و43 جريحا.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن اشتباكات وقعت مع حراس المستشفى بعد التفجير الأول، بينما وقع التفجير الثاني بعد تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث. وقد أغلقت القوات الحكومية الطرق المؤدية إلى مكان التفجيرين.

وكان تنظيم الدولة الذي نفذ سلسلة هجمات على مساجد وأهداف أخرى منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس/آب قد هاجم المستشفى الذي يحوي 400 سرير في عام 2017، مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.

كما سبق للتنظيم أن تبنى الشهر الماضي تفجيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وبداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل شخص وجرح آخرون جراء تفجير داخل مدرسة للعلوم الدينية في مدينة خوست شرقي البلاد.

وتزامن تفجير خوست مع تصريحات أدلى بها حاكم الولاية محمد نبي عُمَري، أعلن فيها اعتقال 14 عنصرا من تنظيم الدولة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في الولاية.