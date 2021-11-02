Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|أفغانستان

أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجارين يهزان كابل

صعود أعمدة دخان جهة مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري وسط كابل (الفرنسية)
2/11/2021

أفادت مصادر من حركة طالبان بأن انفجارين قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط كابل خلفا قتلى وجرحى.

وسمع دوي انفجارين وتلاه إطلاق نار صباح الثلاثاء قرب المستشفى، وتحدث حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على تويتر عن إصابات تم نقلها لمستشفى تديره.

وقال مصدر أمني أفغاني للجزيرة إن الهجوم خلف نحو 19 قتيلا و43 جريحا.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن اشتباكات وقعت مع حراس المستشفى بعد التفجير الأول، بينما وقع التفجير الثاني بعد تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث. وقد أغلقت القوات الحكومية الطرق المؤدية إلى مكان التفجيرين.

وكان تنظيم الدولة الذي نفذ سلسلة هجمات على مساجد وأهداف أخرى منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس/آب قد هاجم المستشفى الذي يحوي 400 سرير في عام 2017، مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.

كما سبق للتنظيم أن تبنى الشهر الماضي تفجيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وبداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل شخص وجرح آخرون جراء تفجير داخل مدرسة للعلوم الدينية في مدينة خوست شرقي البلاد.

وتزامن تفجير خوست مع تصريحات أدلى بها حاكم الولاية محمد نبي عُمَري، أعلن فيها اعتقال 14 عنصرا من تنظيم الدولة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في الولاية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. استعداد لإعادة فتح الجامعات الحكومية مع الفصل بين الجنسين

قالت طالبان إنها ستعيد فتح الجامعات الأفغانية قريبا بعد اتخاذ تدابير تجعل عملية التعليم مستندة للشريعة. ويقول القائمون على العملية التعليمية إن التحدي الاقتصادي هو الأكثر تأثيرا على إقبال الطلاب.

Published On 29/10/2021
Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi attends the second meeting of Foreign Ministers of Afghanistan's Neighbouring Countries in Tehran

اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان.. تشديد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة والتنسيق المشترك لمحاربة تنظيم الدولة

جددت إيران التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة والعمل المشترك لمحاربة تنظيم الدولة، وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد اليوم بطهران، لرؤساء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان إلى جانب روسيا

Published On 27/10/2021

أفغانستان.. طالبان تقيل حاكم هرات ودول الجوار تبحث بطهران المساعدة في تشكيل حكومة أفغانية شاملة

أقالت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تديرها حركة طالبان حاكمها على ولاية هرات، بينما عقدت الدول المجاورة لأفغانستان اجتماعها الثاني، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران.

Published On 27/10/2021
المزيد من أخبار
رابط خارجي

يسبب الطنين وفقدان التوازن.. فيروس كورونا قد يصل إلى الأذن الداخلية

رابط خارجي

بعيدها الـ25.. الجزيرة تستذكر صحفييها المعتقلين في مصر وهذه قصتهم

بعيدها الـ25.. الجزيرة تستذكر 4 من صحفييها المعتقلين في مصر وهذه قصتهم

استهداف جنود مصريين في أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة تندد بالهجوم

استهدفت إحدى ناقلاتها.. إيران تعلن إحباط محاولة قرصنة جديدة قرب باب المندب

An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran, on July 2, 2012. Iran has come up with several methods to foil the European insurance embargo on ships loaded with its crude, a sanction which may harm its vital exports as much as the EU oil embargo itself.
الأكثر قراءة

مؤسسة الاستخبارات الإسلامية.. صلاح الدين يجنّد أميرة صليبية وعصاباتِ اللصوص وتوظيفٌ للنساء الجاسوسات واستخدام للطيور

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة

ديلي بيست: هذه هي الأماكن التي ستندلع فيها حروب المناخ الأولى

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد