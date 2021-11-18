مليونية 17 نوفمبر في الخرطوم.. رمزية في التاريخ والتوقيت وعودة حمدوك على رأس المطالب

الخرطوم- استيقظت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء على وجود أمني مكثف تحسبا للمظاهرة التي أعلنها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر"، للاحتجاج على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

لم يكن اختيار منظمي المليونية الموعد والتوقيت عبثيا، فهو يحيل إلى نقش بارز جدا يصعب محوه من ذاكرة السودانيين، وإلى رمزية واضحة لا يمكن أن تغيب عن وعيهم الجمعي، فتاريخها يحيل إلى ذكرى انقلاب المؤسسة العسكرية برئاسة الفريق إبراهيم عبود على النظام الديمقراطي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1958.

أما توقيتها بالساعة الواحدة بعد الظهر فهو ما تعارف عليه السودانيون بتوقيت الثورة ودرجوا عليه منذ احتجاجات ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019 وعلى مدار أكثر من عامين، بعد نجاح الثورة في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

تشديدات أمنية

مع بزوغ فجر الأربعاء أغلقت السلطات بعض الجسور وقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن البلاد.

وعلى غير العادة، بدأت القوات الأمنية في التصدي للمحتجين مع أول بوادر لظهور التجمعات في الشوارع الرئيسية، ففي المرات السابقة درجت تلك القوات على تفريق المحتجين مع اقتراب الشمس من المغيب لمنع استمرار المظاهرات إلى ما بعد ذلك.

وفوجئ المحتجون هذه المرة بتصدي القوى الأمنية المبكر لتجمعاتهم التي لم تبدأ بعد، كما فوجئوا أن الشوارع التي يقصدونها امتلأت بالغاز المدمع، في محاولة لتفريقهم قبل ازدياد أعدادهم.

لكن هذه الإجراءات لم تمنع المحتجين من الاستمرار، وغطوا عليها بالهتافات والأهازيج الثورية التي تزودهم بالطاقة والحماسة، وحمل أثناءها المحتجون العلم الوطني إلى جانب صورة عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة التي تم حلها.





شوارع الاحتجاجات

اشتهرت عدة شوارع في العاصمة بحشود المحتجين والتجمعات الرئيسية في المظاهرات ما قبل قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ففي مدينة الخرطوم يتوجه المحتجون من كل المحليات والأحياء إلى شارعي الستين والمطار اللذين يتوسطان أرقى أحياء العاصمة ويتميزان بالاتساع، وهو ما حدث في مظاهرة الأربعاء، لكن السلطات أغلقت شارع المطار منذ مظاهرة السبت لقربه أكثر من المواقع الحيوية.

كما يعتبر شارع المعونة أحد أهم شوارع مدينة بحري، وأطلق عليه هذا الاسم لإنشائه أيام حكم الفريق إبراهيم عبود 1958-1964 بدعم من برنامج المعونة الأميركية، ويمتد هذا الشارع ليربط بين العاصمة وولاية نهر النيل شمالا، ويتجمع فيه المحتجون من أحياء مدينة بحري وشمالها في نقطة تقاطع المؤسسة.

أما في مدينة أم درمان فعرف شارع الأربعين كأكبر الشوارع التي يقصدها المحتجون من أحياء ومحليات المدينة، ورغم الوجود الأمني الكثيف استطاعت مجموعات كبيرة من المحتجين الوصول إلى تلك الشوارع.

قوة مفرطة

تشير تقارير إلى استخدام القوات الأمنية القوة المفرطة، اذ قال بيان لتجمع المهنيين إن الشرطة استخدمت الغاز المدمع بكثافة، فيما تحدثت مصادر طبية عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى في مدينة بحري.

وما يميز المظاهرات الأخيرة -بما فيها مظاهرة الأربعاء- وجود الحواجز والحواجز المضادة، في وقت درج المحتجون على إقامة الحواجز في الشوارع الرئيسية والطرقات الداخلية للأحياء لمنع حركة مركبات القوات الأمنية وإعاقة سرعتها.

ردت السلطات بوضع حواجز إسمنتية في الطرقات والتقاطعات والجسور المؤدية إلى وسط العاصمة الخرطوم وإلى مقار مؤسسات الحكم -مثل القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وغيرهما- لمنع المحتجين من الوصول إلى محيطها.

لافتة كبيرة تظهر فيها صورة عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة التي تم حلها في مظاهرات أمس الأربعاء (الفرنسية)

حمدوك مرة أخرى

ومن أبرز مشاهدات مظاهرة الأربعاء تلك اللافتة الكبيرة التي تظهر فيها صورة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة التي تم حلها وقد كتب بجانبها بخط أنيق "بالقوة بالذوق حا نجيبك يا حمدوك".

وتشير إحدى الفتيات بأصبعها إلى اللافتة المارة بجوارها وهي تقول بصوت عالٍ "حمدوك، بس".

ولا تزال تلك الأهزوجة التي تمتدحه يترنم بها فريق من المحتجين لتزيدهم حماسا، وهم يرددون "حمدوك يسلموا الجابوك"، أي يسلموا من أتوا بك إلى رئاسة الحكومة.

وعلى الرغم من ظهوره القريب في عالم السياسة اكتسب حمدوك تأييدا شعبيا واسعا، إلى جانب الارتياح الدولي لوجوده على قمة هرم السلطة التنفيذية حتى قرارات البرهان الأخيرة.

وإلى جانب المطالبة بعودة حمدوك هتف المحتجون بمطالبهم الأساسية في رفض حكم العسكر ووصفهم قرارات البرهان بالانقلاب العسكري، ومطالبتهم بالحكم المدني دون تراجع عن ذلك.

وامتلأت اللافتات التي يحملها المحتجون بالشعار الرئيسي الذي تصدر قائمة منصات التواصل الاجتماعي منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "الشعب أقوى، والردة مستحيلة".

وكذلك رفعت لجان المقاومة شعار "لا تفاوض، لا حوار، لا شراكة"، وهو ضمن مطالب أخرى، على رأسها إسقاط الانقلاب وعودة الحكم المدني والحكومة الشرعية برئاسة عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين، وكذلك رئاسة المدنيين لمجلس السيادة.