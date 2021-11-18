شملهم عفو أميري.. عودة معارضين كويتيين إلى بلدهم

عاد 5 معارضين كويتيين مساء أمس الأربعاء إلى بلدهم إثر عفو أميري شملهم مع آخرين، وتضمّن إلغاء عقوبة الحبس بحقهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية دخول مجلس الأمة.

وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عفوا أميريا تم بموجبه إلغاء عقوبة الحبس عنهم، ونشرت مراسيم العفو في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي.

ومن أبرز الواصلين إلى البلاد النائب السابق مسلم البراك، حيث عاد من منفاه الاختياري في تركيا التي مكث فيها منذ أكثر من 3 سنوات.

ويوم الاثنين عاد إلى الكويت 3 نواب سابقين، هم جمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ووفق الجريدة الرسمية، فإن العفو الأميري يشمل إنهاء عقوبة 11 شخصا، وتخفيفها لـ24 آخرين.

وقال البراك في تصريح لدى عودته إلى البلاد "مشتاقون للشعب الكويتي شوق العطشان للماء العذب"، وتابع "نعشق الكويت الأم الحنون، أولا الشكر لله سبحانه وتعالى بفضله ومنته، ونسأل الله مجتمعين أن يسبغ ثوب العافية والصحة على الناسك العابد الزاهد حافظ القرآن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وعاد برفقة البراك النائب السابق خالد الطاحوس، و3 ناشطين من المحكومين معه في قضية اقتحام مجلس الأمة، وهم كل من محمد البليهيس، وناصر الرداس، ومشعل الذايدي.

وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها.