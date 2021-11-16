العراق يوافق على تزويد لبنان بنصف مليون طن من زيت الغاز

قال وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صدّقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز الذي يستخدم بنسبة كبيرة في تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقّع العراق اتفاقا يمنح بموجبه للبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل سنويا، مقابل الحصول على "سلع وخدمات".

وقبل ذلك، وقّع العراق ولبنان في أبريل/نيسان الماضي اتفاقا إطاريا ينص على توفير بغداد 500 ألف طن من النفط العراقي مقابل تقديم بيروت خدمات طبية واستشفائية.

ويعاني لبنان من أزمة طاقة حادة وانقطاعات يومية في التيار الكهربائي وسط ضائقة مالية واقتصادية حادة.

وأجبر النقص في الطاقة الخدمات الأساسية -بما في ذلك المستشفيات- على الإغلاق أو تقليص ساعات تشغيلها.

وهذه الأزمة ناجمة عن انهيار مالي أوسع أضر الاقتصاد بشدة منذ عام 2019، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.