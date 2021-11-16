بريطانيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

نصحت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين البريطانيين بتجنب السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وقالت في بيان إن "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بتجنب كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها".

ونصح الموقع الإلكتروني للحكومة بعدم السفر إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الواقعة على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية مع سوريا ومنطقة الهرمل.

وتعد السياحة بشكل تاريخي مكونا رئيسيا للاقتصاد اللبناني وقد تراجعت بشكل كبير منذ أواخر عام 2019.

وكشف وزير السياحة اللبناني في الآونة الأخيرة عن شعار جديد لجذب السائحين إلى لبنان وهو "بجنونك بحبك" كنقطة فخر وجذب.