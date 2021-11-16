تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|مملكة متحدة

بريطانيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

A man checks the arrival board at Beirut International Airport
إحدى باحات مطار بيروت الدولي (رويترز)
16/11/2021

نصحت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين البريطانيين بتجنب السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وقالت في بيان إن "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بتجنب كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها".

ونصح الموقع الإلكتروني للحكومة بعدم السفر إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الواقعة على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية مع سوريا ومنطقة الهرمل.

وتعد السياحة بشكل تاريخي مكونا رئيسيا للاقتصاد اللبناني وقد تراجعت بشكل كبير منذ أواخر عام 2019.

وكشف وزير السياحة اللبناني في الآونة الأخيرة عن شعار جديد لجذب السائحين إلى لبنان وهو "بجنونك بحبك" كنقطة فخر وجذب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Lebanon's Prime Minister Hassan Diab leaves after speaking during a televised address to the the nation, at the governmental palace in Beirut

التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.. رئيس الوزراء اللبناني السابق يرفع دعوى قضائية على الدولة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب رفع اليوم الأربعاء دعوى على الدولة اللبنانية، بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه.

Published On 27/10/2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يقدم برنامجه الذي يترشح على أساسه للانتخابات الرئاسية في معراب أبريل 16 2014

لبنان.. جعجع يتخلف عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع لإفادته في أحداث الطيونة وأنصاره يتظاهرون

تخلف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع لإفادته في أحداث الطيونة المعروفة بالخميس الدامي، في وقت قدم فريق دفاعه مذكرة تطعن في قانونية استدعائه.

Published On 27/10/2021
البرلمان اللبناني يمنح حكومة حسان دياب الثقة

لبنان.. البرلمان يتجاهل اعتراض عون ويثبت الموعد الجديد للانتخابات ودياب يتملص مجددا من القاضي البيطار

ثبت البرلمان اللبناني في تصويت اليوم الخميس تبكير الانتخابات يوم 27 مارس/آذار المقبل رغم اعتراض رئيس الجمهورية، في حين علق قاضي التحقيق في انفجار المرفأ جلسة استجواب للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق.

Published On 28/10/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة