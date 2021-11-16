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أخبار|لبنان

أكد انفتاحه على أي حل.. قرداحي: لا أريد أن تكون استقالتي طلقة في الهواء

Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks at the presidential palace in Baabda
قرداحي: لست متمسكا بالوزارة عنادا؛ فالوزارة ليست ملكي ولا ملك أبي (رويترز)
16/11/2021

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، لكنه شدد على ألا تكون استقالته "مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".

وفي تصريحات نقلتها عنه قناة "إم تي في" (MTV) اللبنانية، قال قرداحي "أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، ولست حجر عثرة ولست متمسكا بالوزارة عنادا؛ فالوزارة ليست ملكي وليست ملك أبي".

وقبل أيام، قال قرداحي إنه ليس متمسكا بأي موقع وزاري، وإنه ليس في موقع التحدي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو المملكة العربية السعودية، التي شدد على احترامها.

وكان ميقاتي حث قرداحي على تغليب المصلحة الوطنية لكنه لم يصل إلى حد دعوته صراحة إلى الاستقالة.

وردا على سؤال عن إمكانية تقديمه استقالته، قال إنه مستعد لدراسة الموضوع في حال تلقى ضمانات بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة.

ويوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وحذت حذوها لاحقًا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لقرداحي.

وقال قرداحي -في مقابلة بُثت يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت سُجلت قبل أسابيع من تعيينه وزيرا- إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه -ما يرى أنه- اعتداء خارجي من السعودية والإمارات.

المصدر : الصحافة اللبنانية

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