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أخبار|تركيا

يلتقي خلالها أردوغان.. رويترز: زيارة مرتقبة لمحمد بن زايد إلى تركيا

UK Prime Minister Boris Johnson
زيارة بن زايد لتركيا من المتوقع أن تكون يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (الأناضول)
15/11/2021-|آخر تحديث: 15/11/202104:21 PM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تركيين أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أحد المسؤولين التركيين إن أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

أما المسؤول الثاني، فرأى أن الزيارة تطور مهم لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوتر، لكنه أضاف أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وأغسطس/آب الماضي، استقبل الرئيس التركي في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وقتها بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، كما تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.

المصدر : رويترز

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