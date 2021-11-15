تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

اتهم برفض الشهادة بواقعة اقتحام الكونغرس.. مستشار سابق لترامب يسلم نفسه للمثول أمام المحكمة

Steve Bannon indicted for refusal to comply with a congressional subpoena, in Washington
بانون لدى تسليم نفسه للسلطات الفدرالية (رويترز)
15/11/2021-|آخر تحديث: 15/11/202107:21 PM (مكة المكرمة)

سلّم ستيف بانون مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه إلى السلطات الفدرالية، حيث ينتظر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ووجّه القضاء الأميركي، لبانون، تهمتي رفض الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة، تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس مطلع العام الجاري.

وتقول لائحة الاتهام إن بانون لم يتواصل مع اللجنة بأي شكل من الأشكال منذ أن تلقى مذكرة الاستدعاء في 24 سبتمبر/أيلول إلى غاية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في هذا الاقتحام الذي يُتهم ترامب بتحريض مؤيديه على ارتكابه.

وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مزاعمه غير المثبتة بتزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن.

وتحقق اللجنة في مجلس النواب الأميركي -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- في ملابسات الهجوم على مبنى الكابيتول.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السعودية

معتمدا على مبدأ "الامتياز الرئاسي".. ترامب يقاضي لجنة نيابية تحقّق في اقتحام أنصاره للكونغرس

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، مطالبا بعدم كشف السجلات الرئاسية.

Published On 19/10/2021
Trump supporters storm Capitol building in Washington- - WASHINGTON D.C., USA - JANUARY 6: Police intervenes in US President Donald Trump’s supporters who breached security and entered the Capitol building in Washington D.C., United States on January 06, 2021. Pro-Trump rioters stormed the US Capitol as lawmakers were set to sign off Wednesday on President-elect Joe Biden's electoral victory in what was supposed to be a routine process headed to Inauguration Day.

أميركا.. شرطة العاصمة تدعو لمعاقبة 6 ضباط لدورهم في أحداث اقتحام الكونغرس

اقترحت شرطة العاصمة الأميركية تنفيذ إجراءات تأديبية بحق 6 ضباط لدورهم بأحداث اقتحام الكونغرس في أوائل العام الجاري، حيث نفذ المئات من أنصار الرئيس السابق ترامب احتجاجا على نتائج انتخابات الرئاسة.

Published On 12/9/2021

تطورات قضائية في واقعة اقتحام الكونغرس وتحسّب لأعمال عنيفة يرتكبها أنصار ترامب

كشفت وثيقة رسمية أن السلطات في أميركا تتحسب لأعمال عنف وشيكة يرتكبها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما اعترف اثنان من مؤيدي الرئيس بتورطهما بالاعتداء على الشرطة خلال واقعة اقتحام مقر الكونغرس.

Published On 7/8/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة