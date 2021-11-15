اتهم برفض الشهادة بواقعة اقتحام الكونغرس.. مستشار سابق لترامب يسلم نفسه للمثول أمام المحكمة

سلّم ستيف بانون مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه إلى السلطات الفدرالية، حيث ينتظر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ووجّه القضاء الأميركي، لبانون، تهمتي رفض الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة، تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس مطلع العام الجاري.

وتقول لائحة الاتهام إن بانون لم يتواصل مع اللجنة بأي شكل من الأشكال منذ أن تلقى مذكرة الاستدعاء في 24 سبتمبر/أيلول إلى غاية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في هذا الاقتحام الذي يُتهم ترامب بتحريض مؤيديه على ارتكابه.

وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مزاعمه غير المثبتة بتزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن.

وتحقق اللجنة في مجلس النواب الأميركي -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- في ملابسات الهجوم على مبنى الكابيتول.