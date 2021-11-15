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أخبار|عراق

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

سيف الإسلام القذافي قدم أمس أوراق الترشح لرئاسة ليبيا، وأعلنت مفوضية الانتخابات قبولها.

Raghad Saddam Hussein, daughter of the former Iraqi president Saddam Hussein, attends a memorial services to mark the 40th day of her father's death in Sanaa, February 7, 2007. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN)
رغد صدام حسين قالت إنها بانتظار دور سيف الإسلام خلال المرحلة القادمة (رويترز)
15/11/2021

وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلده، أكدت خلالها أنها بانتظار دوره في المرحلة القادمة.

وقالت رغد -عبر حسابها على تويتر- "أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة". وأضافت رغد "دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي".

وكان سيف الإسلام القذافي (49 عاما) قدّم أمس أوراق الترشح لرئاسة ليبيا، وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها (جنوب)، مستكملا المسوغات القانونية، وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشحه.

ولا تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم عليه بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسيف الإسلام هو نجل العقيد معمر القذافي الذي ثار عليه الليبيون عام 2011، وقُتل في سرت بعد أن أمضى 4 عقود في الحكم.

المصدر : وكالة سند

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