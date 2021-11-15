ردا على تقرير نيويورك تايمز.. واشنطن تدافع عن غارة قتل فيها عشرات المدنيين بسوريا

دافعت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM) أمس الأحد عن غارة جوية نفذت في سوريا بتاريخ 18 مارس/آذار 2019 في منطقة الباغوز وقتل فيها مدنيون، وقالت إنها كانت "مشروعة"، وذلك بعد أن أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) أن الجيش الأميركي تكتم على مقتل عشرات المدنيين جراء هذه الغارة.

وأصدرت "سنتكوم" بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس"، وأن خطوات ملائمة اتخذت لاستبعاد فرضية وجود مدنيين.

وأضافت أن تحقيقا فتح بعدما رجح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وأن التحقيق خلص إلى مقتل 16 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين على الأقل.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم "سنتكوم" "لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".

وأضاف أن التحقيق لم يتمكن من تحديد حالة أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع، وأن بعض النساء والأطفال -سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي- قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم مدنيين.





قتلى من النساء والأطفال

ونشرت "نيويورك تايمز" أول أمس السبت نتائج تحقيق أجرته أظهر أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا -كانت تخفي أحيانا وقائع عن شركائها العسكريين حفاظا على السرية- ألقت 3 قنابل على مجموعة مدنيين قرب معقل لتنظيم الدولة في بلدة الباغوز، مما أدى إلى مقتل 70 شخصا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

وبحسب تقرير الصحيفة، قال مسؤول قضائي أميركي إن الغارة قد ترقى إلى "جريمة حرب"، وإنه "تقريبا في كل خطوة اتخذ الجيش تدابير للتعتيم على هذه الغارة الكارثية".

وبالاستناد إلى وثائق سرية ومقابلات أجرتها مع مسؤولين وعناصر كانوا منخرطين في هذه العملية مباشرة وجدت "نيويورك تايمز" أن الضربة كانت "واحدة من أكبر" الهجمات التي "أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين في الحرب ضد تنظيم الدولة" رغم عدم اعتراف الجيش الأميركي بها علنا.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تم التقليل من أعداد القتلى وتأخير التقارير والتخفيف من حدتها وإضفاء طابع السرية عليها، وأقدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تجريف موقع الغارة، ولم يتم إبلاغ القيادات العليا.

وأضاف التقرير أن نتائج التحقيق التي توصل إليها المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية حذفت منها أي إشارة إلى الغارة.