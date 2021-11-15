تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ردا على تقرير نيويورك تايمز.. واشنطن تدافع عن غارة قتل فيها عشرات المدنيين بسوريا

مذبحة الباغوز Baghuz في سوريا عام 2019 - الفرنسية A man stands looking at twisted metal wreckage left behind by heavy fighting, in the village of Baghouz in Syria's northern Deir Ezzor province, on March 24, 2021 where two years ago, the Islamic State Group (IS) made their last stand before being defeated. - In March 2019, after Kurdish fighters and the US-led coalition declared the IS proto-state defeated, Baghouz looked like a churned up wasteland, its roads were dotted with destroyed homes. Now, residents have started to renovate battered buildings. Children have also returned to school and a handful of businesses have reopened. But twisted metal wreckage continues to litter the floor, several homes remain abandoned and IS insignia can still be spotted on walls across the village. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP)
آثار القصف الأميركي على منطقة الباغوز (الفرنسية-أرشيف)
15/11/2021-|آخر تحديث: 15/11/202109:44 AM (مكة المكرمة)

دافعت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM) أمس الأحد عن غارة جوية نفذت في سوريا بتاريخ 18 مارس/آذار 2019 في منطقة الباغوز وقتل فيها مدنيون، وقالت إنها كانت "مشروعة"، وذلك بعد أن أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) أن الجيش الأميركي تكتم على مقتل عشرات المدنيين جراء هذه الغارة.

وأصدرت "سنتكوم" بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس"، وأن خطوات ملائمة اتخذت لاستبعاد فرضية وجود مدنيين.

وأضافت أن تحقيقا فتح بعدما رجح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وأن التحقيق خلص إلى مقتل 16 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين على الأقل.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم "سنتكوم" "لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".

وأضاف أن التحقيق لم يتمكن من تحديد حالة أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع، وأن بعض النساء والأطفال -سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي- قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم مدنيين.

قتلى من النساء والأطفال

ونشرت "نيويورك تايمز" أول أمس السبت نتائج تحقيق أجرته أظهر أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا -كانت تخفي أحيانا وقائع عن شركائها العسكريين حفاظا على السرية- ألقت 3 قنابل على مجموعة مدنيين قرب معقل لتنظيم الدولة في بلدة الباغوز، مما أدى إلى مقتل 70 شخصا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

وبحسب تقرير الصحيفة، قال مسؤول قضائي أميركي إن الغارة قد ترقى إلى "جريمة حرب"، وإنه "تقريبا في كل خطوة اتخذ الجيش تدابير للتعتيم على هذه الغارة الكارثية".

وبالاستناد إلى وثائق سرية ومقابلات أجرتها مع مسؤولين وعناصر كانوا منخرطين في هذه العملية مباشرة وجدت "نيويورك تايمز" أن الضربة كانت "واحدة من أكبر" الهجمات التي "أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين في الحرب ضد تنظيم الدولة" رغم عدم اعتراف الجيش الأميركي بها علنا.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تم التقليل من أعداد القتلى وتأخير التقارير والتخفيف من حدتها وإضفاء طابع السرية عليها، وأقدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تجريف موقع الغارة، ولم يتم إبلاغ القيادات العليا.

وأضاف التقرير أن نتائج التحقيق التي توصل إليها المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية حذفت منها أي إشارة إلى الغارة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

BAGHOUZ, SYRIA - MARCH 24: (EDITORS NOTE: Image was shot in black and white, colour version not available.) Holes dug and used as cover are seen amidst destruction inside the final encampment held by ISIL on March 24, 2019 in Baghouz, Syria. The Kurdish-led and American-backed Syrian Defense Forces (SDF) declared on Saturday the '100% territorial defeat' of the so-called Islamic State, also known as ISIS or ISIL. The group once controlled vast areas across Syria and Iraq and a population of up to 12 million, an aspired 'caliphate' that drew tens of thousands of foreign nationals to join its ranks. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

الباغوز.. لحظات ما قبل "الكارثة" وما بعدها

يروي أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي شاركت في العمليات ضد تنظيم الدولة؛ اللحظات التي سبقت القصف الذي تعرض له مخيم الباغوز والتي تلته، حيث كان شاهدا على حجم الدمار.

Published On 26/3/2019
epa05935420 A US army soldier stands on an eight-wheeled armored fighting vehicle, near al-Ghanamya village, al-Darbasiyah town at the Syrian-Turkish border, Syria, 29 April 2017. The Turkish army allegedly shelled several locations belonging to the YPG a day earlier with no casualties. EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

تعدّ جريمة حرب محتملة.. الجيش الأميركي أخفى مقتل عشرات المدنيين في غارتين على سوريا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أمس السبت أن الجيش الأميركي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل نحو 70 امرأة وطفلا وذلك خلال معركته مع تنظيم الدولة الإسلامية.

Published On 14/11/2021
Undated handout image courtesy of the U.S. Air Force shows a MQ-1 Predator unmanned aircraft. The U.S. government has authorized the killing of American citizens as part of its controversial drone campaign against al Qaeda even without intelligence that such Americans are actively plotting to attack a U.S. target, according to a Justice Department memo.REUTERS/U.S. Air Force/Lt Col Leslie Pratt/Handout (UNITED STATES - Tags: CONFLICT POLITICS MILITARY CRIME LAW) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

بعد 11 يوما.. الجيش الأميركي يعلن هوية قيادي في القاعدة اغتاله قرب إدلب

نقل موقع “ميليتري تايمز” عن القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن المسؤول البارز في تنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أميركية قرب إدلب في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم هو سالم أبو أحمد المسؤول عن التخطيط بالتنظيم.

Published On 1/10/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة