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أخبار|سودان

بلينكن ونظيره الفرنسي يناقشان النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا وملف إيران النووي

French President Macron meets U.S. Secretary of State Blinken in Paris
بلينكن (يمين) ولودريان تحدثا عن الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
15/11/2021

قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة تقارير بشأن ما وصفته بالنشاط العسكري الروسي "المثير للقلق" في أوكرانيا ومناطق قريبة منها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن الوزيرين تحدثا أول أمس السبت وتطرقا إلى "تقارير حول نشاط عسكري روسي مثير للقلق في أوكرانيا وبالقرب منها، واستمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأشار برايس إلى أن بلينكن ولودريان تحدثا أول أمس أيضا عن "الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني".

وحذرت فرنسا يوم الجمعة الماضي روسيا من أي "انتهاك جديد لوحدة أراضي أوكرانيا" بعد حشد قوات روسية على حدود هذا البلد.

ونقل وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان جان إيف لودريان وفلورانس بارلي الرسالة خلال اجتماع في باريس مع نظيريهما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بأن الوزيرين أعربا عن مخاوفهما بشأن تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا، وحذرا بوضوح من العواقب الخطيرة لأي انتهاك محتمل آخر لوحدة أراضي أوكرانيا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودخلت أوكرانيا إثر ذلك في نزاع مسلح مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد، وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا، وهو ما تنفيه موسكو.

المصدر : وكالات

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