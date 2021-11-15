التحالف ينسحب من الساحل الغربي "بتوجيهات من القيادة المشتركة".. معارك بالحديدة ومأرب ودعوة أممية للحوار وحماية المدنيين

قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العميد "تركي المالكي" إن القوات العسكرية للتحالف وقوات الحكومة اليمنية نفذت يوم الخميس الماضي عملية إعادة انتشار في منطقة الساحل الغربي، ضمن خطط عسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة.

واتهم المتحدث الحوثيين بتنفيذ أكثر من 30 ألف انتهاك لاتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، في الوقت الذي لا يزال فيه الحوثيون يسيطرون على الموانئ الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر في الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.

وسيطر الحوثيون الجمعة الماضية على قرى ومديريات في مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقفٌ لإطلاق النار أبرم عام 2018، بعد انسحاب القوات اليمنية فجأة منها.

والخميس والجمعة، انسحبت القوات المشتركة انسحابا مفاجئا من مناطق في الحديدة بعضها حيوية، وأثار ذلك حفيظة الرأي العام في اليمن، لكن الحكومة الشرعية نفت علمها بهذا الانسحاب.





وصرّح مسؤولان عسكريان لوكالة الصحافة الفرنسية أن قتالا اندلع أول أمس السبت عندما حاول الحوثيون التقدم جنوبا بالحديدة إلى مناطق لا تزال تسيطر عليها الحكومة، لكن القوات الموالية تمكّنت من صدّهم، في معارك قتل فيها أكثر من 40 من الطرفين.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات عقدت في السويد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الساحلية، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم لخفض التصعيد في محافظة تعز (جنوب غرب)، وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفا من الطرفين.

محادثات جديدة

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن إن انسحاب القوات المشتركة من مناطق في محافظة الحديدة وسيطرة "أنصار الله" الحوثيين عليها وما ترتب على ذلك من تغييرات في خطوط التماس يستدعي فتح نقاش بين الأطراف المعنية في الاتفاق.





وأضافت البعثة الأممية، في بيان، أنها على استعداد لتيسير النقاش وفقا لإطار الاتفاقية، مشددة على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تكاتف الجهود المشتركة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الطرفين المتحاربين في اليمن إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة.

وأدّى التقدم الأخير للحوثيين قرب مدينة الحديدة (غرب اليمن) إلى نزوح أكثر من 6 آلاف شخص، حسب الأمم المتحدة، في حين حثّت البعثة الأممية أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين خصوصا النازحين.





وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA) -نقلا عن مصادر حكومية يمنية- إن نحو 700 عائلة نزحت إلى الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كيلومتر جنوب الحديدة، في حين نزحت 184 عائلة أخرى إلى الجنوب.

وذكر المكتب أنّه تم إنشاء موقع يضم 300 خيمة لإيواء النازحين في مديرية الخوخة، في حين كانت السلطات تبحث عن موقع آخر للتعامل مع تدفقهم.

وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي غادر مدينة عدن متوجّها إلى العاصمة السعودية الرياض لزيارة المملكة بدعوة من قيادتها.

وأضاف المجلس -في بيان- أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمرين بين قيادة المجلس وقيادة التحالف ممثلة في السعودية.

مأرب

وعلى صعيد متصل، تدور معارك محتدمة بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين في مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن المعارك أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية للحوثيين، وأسفر عن ذلك تدمير آليات تابعة لهم.





وبينما لم تصدر جماعة "أنصار الله" الحوثيين تعليقا على هذه المواجهات أشارت إلى أن طائرات التحالف شنّت أمس الأحد 3 غارات على صرواح و9 غارات على مديرية الجوبة.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مقتل 140 عنصرا من الحوثيين وتدمير 18 آلية عسكرية حوثية، وأوضح التحالف أنه نفذ 11 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، فضلا عن 26 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي كثّف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، فضلا عن تمتعها بثروات النفط والغاز وفيها محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالكهرباء.