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أخبار|كويت

أمير الكويت يصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية

أمير الكويت يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء (وكالة الأنباء الكويتية)
أمير الكويت وافق قبل أيام على استقالة الحكومة (وكالة الأنباء الكويتية)
15/11/2021

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين -نقلا عن مرسوم أميري- أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة.

وكان أمير الكويت وافق قبل أيام على استقالة حكومة بلاده، وكلفها بتصريف العاجل من شؤون البلاد لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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