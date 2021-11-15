أمير الكويت يصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين -نقلا عن مرسوم أميري- أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة.

وكان أمير الكويت وافق قبل أيام على استقالة حكومة بلاده، وكلفها بتصريف العاجل من شؤون البلاد لحين تشكيل الوزارة الجديدة.