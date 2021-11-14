عشرات القتلى والجرحى خلال اشتباكات بين عصابات متناحرة بسجن في الإكوادور

قالت سلطات الإكوادور إن ما لا يقل عن 68 سجينا لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف وقعت في الليل في سجن بينيتينسياريا ديل ليتورال، خلال ما وصفه مسؤولون بقتال بين عصابات متناحرة.

ويقع السجن في مدينة جواياكيل الجنوبية، وهو السجن نفسه الذي قُتل فيه 119 نزيلًا في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في أسوأ حادث عنف في البلاد على الإطلاق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت مساء يوم الجمعة، وتم ضبط بندقية ومسدسين و10 أصابع ديناميت خلال عملية للشرطة.

وقالت الحكومة إنه تمت السيطرة بحلول ليل السبت على اضطرابات أخرى وقعت في السجن بعد الظهر، مضيفة أنها ستجتمع مع جماعات حقوقية والأمم المتحدة للتعامل مع الوضع.

وأنحت الحكومة باللوم في أعمال العنف على صراعات بين عصابات تهريب المخدرات للسيطرة على السجون.

وتجمع عشرات خارج السجن في انتظار أنباء عن أقاربهم، الذين قال كثيرون إنهم لم يسمعوا عنهم أي شيء منذ ظهر الجمعة.

وكان الرئيس غويلرمو لاسو قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في شبكة السجون في البلاد في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى تخصيص تمويل حكومي والسماح بمساعدة الجيش في السيطرة على السجون.

ويوم أمس السبت دعا الرئيس المحكمة الدستورية إلى السماح للجيش بدخول السجون بدلا من توفير الأمن الخارجي فقط.

وردّت المحكمة -في بيان لها- بأن حل أزمة السجون يتطلب أكثر من اتخاذ إجراءات طارئة مؤقتة.