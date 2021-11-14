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أخبار|قطر

قوة أمنية دهمت منزله.. الاتحاد الأوروبي يندد باعتقال مدير مكتب الجزيرة بالسودان والشبكة تدعو للإفراج الفوري عنه

المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم (الجزيرة)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202111:11 PM (مكة المكرمة)

ندد الاتحاد الأوروبي باعتقال مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلمي الكباشي، داعيا إلى الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين، كما حمّلت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات القائمة المسؤولية عن سلامة جميع طواقمها في السودان.

وأعلنت شبكة الجزيرة -في تغريدة صباح اليوم الأحد- أن "قوة أمنية دهمت منزل المسلمي الكباشي" مدير مكتبها في السودان و"اعتقلته"، وذلك بعد ساعات من مظاهرات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين احتجاجا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ونددت الشبكة "بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب"، وطالبت السلطات العسكرية "بالإفراج الفوري عن الزميل والسماح لكل صحافييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب".

وحملت شبكة الجزيرة السلطات السودانية "المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان".

المصدر : الجزيرة

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