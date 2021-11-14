قوة أمنية دهمت منزله.. الاتحاد الأوروبي يندد باعتقال مدير مكتب الجزيرة بالسودان والشبكة تدعو للإفراج الفوري عنه

ندد الاتحاد الأوروبي باعتقال مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلمي الكباشي، داعيا إلى الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين، كما حمّلت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات القائمة المسؤولية عن سلامة جميع طواقمها في السودان.

وأعلنت شبكة الجزيرة -في تغريدة صباح اليوم الأحد- أن "قوة أمنية دهمت منزل المسلمي الكباشي" مدير مكتبها في السودان و"اعتقلته"، وذلك بعد ساعات من مظاهرات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين احتجاجا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

قوة أمنية تعتقل مدير مكتب #الجزيرة في #السودان بعد مداهمة منزله، والشبكة تدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنه وتمكين صحفييها من العمل دون ترهيب pic.twitter.com/Endmr9QHfX — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 14, 2021

ونددت الشبكة "بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب"، وطالبت السلطات العسكرية "بالإفراج الفوري عن الزميل والسماح لكل صحافييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب".

وحملت شبكة الجزيرة السلطات السودانية "المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان".