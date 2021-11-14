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أخبار|لبنان

وزير الداخلية اللبناني قال إنه لحماية المنتخب.. وفد أمني إماراتي مسلح يثير جدلا بلبنان

الوفد الإماراتي لدى وصوله مطار بيروت (مواقع التواصل)
14/11/2021

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي اليوم الأحد إن "الفريق الأمني الإماراتي الذي وصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت وبحوزته أسلحة، حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم"، الذي يخوض مباراة مع نظيره اللبناني الثلاثاء المقبل.

 

وجاء توضيح الوزير اللبناني في تغريدة له على تويتر، بعدما تساءل ناشطون ومدوّنون لبنانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب وصول الفريق الأمني الإماراتي إلى مطار رفيق الحريري وبحوزته أسلحة.

واستغرب المدونون في سلسلة تغريدات سبب موافقة وزارة الداخلية اللبنانية على اصطحاب فريق أمني مسلّح للرياضيين الإماراتيين، خاصة وأن الحادثة تأتي بعد أيام من تفتيش الأمن اللبناني اللاعبين الإيرانيين لدى دخولهم المطار بسبب حقائبهم "الضخمة".

واعتبر بعض النشطاء أن هذه الخطوة تقلّل من شأن لبنان وتعتبرُ انتهاكا للسيادة. وغرّدت الناشطة سحر الأطرش عبر تويتر "ليه شو شغلة (ما هو عمل) الأجهزة الأمنية اللبنانية يا حضرة وزير الداخلية اللبنانية؟".

 

بدوره، كتب المتابع أحمد ياسين "يعني بمعايير بسام المولوي، وزير الداخلية، يمكن أن نوظف فريقا أمنيا بعد الحصول على موافقته لأنه لا يثق بنفسه ولا في الأجهزة، هناك فريق أمني إماراتي يجول بيننا بحجة تأمين المنتخب، بينما نفتش حقائب الفريق الإيراني ويا غيرة الدين، الإيراني معه شنط كثيرة ومهرّب مفاعل نووي".

وإثر التفاعلات والردود فعل الواسعة عبر المنصات، أوضح وزير الداخلية بسام المولوي في تغريدةٍ له أن "الفريق الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف في تغريدة لاحقة "هذا وكان قد سبق وصول الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان".

ويحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره اللبناني بعد غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدور النهائي المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

المصدر : وكالة سند

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