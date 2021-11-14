وزير الداخلية اللبناني قال إنه لحماية المنتخب.. وفد أمني إماراتي مسلح يثير جدلا بلبنان

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي اليوم الأحد إن "الفريق الأمني الإماراتي الذي وصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت وبحوزته أسلحة، حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم"، الذي يخوض مباراة مع نظيره اللبناني الثلاثاء المقبل.

هذا وكان قد سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 14, 2021

وجاء توضيح الوزير اللبناني في تغريدة له على تويتر، بعدما تساءل ناشطون ومدوّنون لبنانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب وصول الفريق الأمني الإماراتي إلى مطار رفيق الحريري وبحوزته أسلحة.

هيدا بسام ما غيره اللي طلب تفتيش حقائب المنتخب الايراني، عم يعلن عن وصول فريق أمني إماراتي لحماية الفريق الرياضي الإماراتي، بسام مبسوط إن الامارات لا تراك أنت وأجهزتك اهلا لحفظ الأمن؟ https://t.co/3eobQotmcr — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) November 14, 2021

واستغرب المدونون في سلسلة تغريدات سبب موافقة وزارة الداخلية اللبنانية على اصطحاب فريق أمني مسلّح للرياضيين الإماراتيين، خاصة وأن الحادثة تأتي بعد أيام من تفتيش الأمن اللبناني اللاعبين الإيرانيين لدى دخولهم المطار بسبب حقائبهم "الضخمة".

واعتبر بعض النشطاء أن هذه الخطوة تقلّل من شأن لبنان وتعتبرُ انتهاكا للسيادة. وغرّدت الناشطة سحر الأطرش عبر تويتر "ليه شو شغلة (ما هو عمل) الأجهزة الأمنية اللبنانية يا حضرة وزير الداخلية اللبنانية؟".

يا هلا برجال زايد 🇦🇪 في بيروت#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/G4F8qHgG7W — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) November 14, 2021

بدوره، كتب المتابع أحمد ياسين "يعني بمعايير بسام المولوي، وزير الداخلية، يمكن أن نوظف فريقا أمنيا بعد الحصول على موافقته لأنه لا يثق بنفسه ولا في الأجهزة، هناك فريق أمني إماراتي يجول بيننا بحجة تأمين المنتخب، بينما نفتش حقائب الفريق الإيراني ويا غيرة الدين، الإيراني معه شنط كثيرة ومهرّب مفاعل نووي".

وإثر التفاعلات والردود فعل الواسعة عبر المنصات، أوضح وزير الداخلية بسام المولوي في تغريدةٍ له أن "الفريق الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".

إحذر.إياك أن تجرح مشاعرهم.ما الذي تقولونه انتم والجيش،لضباطكم وعناصركم؟كيف تبررون لهم عدم ثقة الإماراتيين بقدرة وحرص وحرفية الأجهزة الأمنية اللبنانية،ولو على لاعبي كرة قدم لا أحد مهتم بإيذائهم؟يعني لو شخصية رسمية أو أمنية،نتفهّم.لكن فريق كرة قدم ما مأمنين لكم عليه!بلد بلا كرامة https://t.co/7pQM2fkSKf — Hussein Al Amin (@Hussein_Alamin) November 14, 2021

وأضاف في تغريدة لاحقة "هذا وكان قد سبق وصول الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان".

الفريق الايراني وصل بسنط فيها تياب يا امة الله عملتها قضية امن دولة وامن قومي!! هلق صارت الاسلحة مبررة عندك لا حبيبي الشعب اللبناني كله بده يعرف ليس الفريق الاماراتي معه اسلحة ! هيدا بلد مش سايب ومش فلتان لهالدرجة !!!!!! https://t.co/XYqBRr8gNH — #Fatima_Daoud (@fatimadaoud) November 14, 2021

ويحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره اللبناني بعد غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدور النهائي المؤهل إلى مونديال قطر 2022.