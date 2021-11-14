تل أبيب تنفي تهمة التجسس عن زوجين إسرائيليين اعتقالا في تركيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن حكومته تعمل على الإفراج عن زوجين إسرائيليين معتقلين في تركيا، نافيا الاتهامات التي نسبتها وسائل إعلام رسمية تركية إليهما بأنهما جاسوسان.

وقال بينيت -في بيان- إنه تحدث مع أسرة الإسرائيليين ناتالي ومودي أوكنين، وأطلعها على الجهود المبذولة لإعادتهما إلى إسرائيل، مؤكدا أن الاثنين "لا يعملان لأي جهة إسرائيلية".

وأضاف أن المسؤولين على أعلى مستوى في إسرائيل تعاملوا مع هذه المسألة طوال العطلة الأسبوعية بقيادة وزارة الخارجية، وسيواصلون العمل دون كلل بهدف إيجاد حل بأسرع ما يمكن.

وسبق أن كشفت وكالة الأناضول أنه تم إلقاء القبض على الزوجين يوم الجمعة بتهمة التجسس، لالتقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من برج تشامليجا، وهو برج للاتصالات في إسطنبول يضم مواقع لمشاهدة المدينة.

وقالت الوكالة إن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صورا لمقر إقامة أردوغان من مطعم البرج.

وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترا، تصاعد خصوصا منذ سحب السفيرين عام 2018، بعد استشهاد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة.