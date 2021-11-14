استطلاع رأي: شعبية بايدن في أدنى مستوياتها

أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) وقناة "إيه بي سي نيوز" (ABC NEWS) الأميركيتان إلى أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس الأميركي جو بايدن تراجعت إلى مستوى منخفض جديد، ويرجع ذلك بالأساس إلى مزيد من الآراء السلبية بين الديمقراطيين والمستقلين.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأحد إن نسبة التأييد الإجمالية للرئيس تبلغ 41%، بانخفاض من 50% في يونيو/حزيران، و44% في سبتمبر/أيلول الماضيين، طبقا للاستطلاع الذي أضاف أن وضعه الحالي لا يختلف إحصائيا عما كان عليه قبل شهرين.

وقال نحو 53% إنهم غير راضين عن أدائه، وإذا أجريت الانتخابات اليوم سيؤيد 46% من البالغين بشكل عام المرشح الجمهوري للكونغرس، و43% سيؤيدون المرشح الديمقراطي، حسب الاستطلاع.

ومن بين الناخبين المسجلين سيختار 51% مرشحا جمهوريا، في حين سيختار 41% ديمقراطيا.

وأظهر الاستطلاع أن نحو نصف الأميركيين بشكل عام، فضلا عن المستقلين السياسيين يلقون باللوم على بايدن، في تسارع وتيرة التضخم.

ويرى كثير من المراقبين أن الناخبين سيحاسبون الديمقراطيين على التسبب في أزمة التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الإنفاق المفرط، وعدم قدرتهم على إدارة أزمة اضطراب سلسلة الإمدادات.

ومثلت نتائج انتخابات ولاية فرجينيا -حيث حقق الجمهوريون فوزا كبيرا غير متوقع- نذير خطر للحزب الديمقراطي وسياسات الرئيس بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

كما أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته جامعة "مونموث" أن 42% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، في حين لا يوافق 50% من الأميركيين على سياساته الاقتصادية.