مناورات البحر الأسود.. تنديد روسي متصاعد وتحذيرات غربية من مخاطر نشوب حرب

عبّرت روسيا اليوم السبت عن قلقها مما سمته النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى في منطقة البحر الأسود، وقالت إنه يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والاستقرار الإستراتيجي، في حين حذر مسؤول عسكري بريطاني رفيع من مخاطر نشوب حرب بين الغرب وروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الرادارات الروسية رصدت تحليق 4 طائرات استطلاع للناتو فوق البحر الأسود في الساعات الـ24 الأخيرة، وأشارت إلى أن نشاط سفن الناتو وطائرات الاستطلاع يتركز في منطقة شمال غربي البحر الأسود مقابل شبه جزيرة القرم.

من جهته، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدريبات التي يجريها الناتو وعدّها تحدّيا جديا لبلاده، وقال في تصريحات لقناة روسية إنه لم يؤيد مقترحا لوزارة الدفاع لإجراء تدريبات مماثلة في البحر الأسود في الفترة نفسها تفاديا لمزيد من التوتر في المنطقة.

وفي حوار مع "قناة روسيا 24″، قال الرئيس الروسي "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة -وبودي التشديد على أنها غير مقررة- في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير، بل باستخدام الطيران، ومنه الطيران الإستراتيجي، ويمثل ذلك تحدّيا خطيرا لنا".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب، ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

كما أكد الرئيس الروسي أنه لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وترفض بولندا السماح لمئات المهاجرين بالعبور، في حين يتهم الغرب الرئيس البيلاروسي بإرسالهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات المفروضة على بلاده.





نذر حرب

وفي السياق ذاته، قال رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر إن هناك مخاطر أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا، نظرا إلى غياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

وصرح كارتر -لإذاعة تايمز في مقابلة تُذاع غدا الأحد- بأن خطر تصاعد حدّة التوتر أصبح أكبر في العصر الجديد "لعالم متعدد الأقطاب"، حيث تتنافس الحكومات لأهداف متباينة ومصالح مختلفة.

وتصاعد التوتر في شرق أوروبا في الأسابيع الماضية بعد اتهام الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بنقل الآلاف من المهاجرين جوا لخلق أزمة إنسانية على الحدود مع بولندا العضوة في الاتحاد.

وقال كارتر إن "الحكام السلطويين مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم، مثل المهاجرين أو زيادة أسعار الغاز أو القوى التي تعمل بالوكالة أو عمليات الاختراق الإلكتروني لتحقيق أغراضهم"، وأضاف أن "طبيعة الحرب تغيرت".

وتابع أنه في أعقاب العالم الثنائي القطب في حقبة الحرب الباردة وعالم الهيمنة الأميركية أحادي القطب، يواجه الدبلوماسيون الآن عالما متعدد الأقطاب وأكثر تعقيدا، مضيفا أن "الأدوات والآليات الدبلوماسية التقليدية" التي كانت خلال حقبة الحرب الباردة لم تعد متاحة.