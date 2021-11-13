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أخبار|كويت

أمير الكويت يصدر عفوا ويخفف الأحكام على 35 شخصا

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (الأوروبية)
13/11/2021

أفادت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الجريدة الرسمية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصا.

وقبل 3 أسابيع، مهد أمير الكويت الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة، والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

وسادت حالة من الترقب في انتظار صدور العفو الأميري، بعد تكليف أمير الكويت رؤساء مجلس الأمة (البرلمان)، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو.

وكان نواب سابقون في مجلس الأمة قد حكم عليهم بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين دخلوا مبنى المجلس مع ناشطين سياسيين، عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ومن أبرز هؤلاء النواب الذين حكم عليهم: مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، وأشارت وكالة رويترز إلى أنه سبق لمواطنين اثنين أن انتقدا الأمير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

المصدر : وكالات

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من وكالة الأنباء الكويتية وموقع مجلس الأمة --سمو أمير البلاد دعا إلى حل الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بانتظار صدور العفو الأميري.. مطالبات بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت

تسود حالة من الترقب في الكويت انتظارا لصدور العفو الأميري عن نواب سابقين في مجلس الأمة وناشطين، في حين تتعالى الدعوات للتعاون بين المجلس والحكومة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.

Published On 21/10/2021
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