أمير الكويت يصدر عفوا ويخفف الأحكام على 35 شخصا

أفادت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الجريدة الرسمية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصا.

وقبل 3 أسابيع، مهد أمير الكويت الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة، والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

وسادت حالة من الترقب في انتظار صدور العفو الأميري، بعد تكليف أمير الكويت رؤساء مجلس الأمة (البرلمان)، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو.

جريدة (كويت اليوم) الرسمية تنشر مرسومين أميريين بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص https://t.co/3GXM8bc3CW#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 13, 2021

وكان نواب سابقون في مجلس الأمة قد حكم عليهم بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين دخلوا مبنى المجلس مع ناشطين سياسيين، عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ومن أبرز هؤلاء النواب الذين حكم عليهم: مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، وأشارت وكالة رويترز إلى أنه سبق لمواطنين اثنين أن انتقدا الأمير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.