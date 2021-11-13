أفغانستان.. 4 قتلى بينهم صحفي في تفجير غرب كابل

قال مصدر أمني أفغاني إن 4 أشخاص بينهم صحفي قتلوا، وأصيب 7 في تفجير عبوة استهدف اليوم السبت حافلة ركاب غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وقال مسؤولون حكوميون وسكان محليون إن التفجير وقع عبر تثبيت قنبلة مغناطيسية في حافلة الركاب بمنطقة ذات أغلبية شيعية.

وجاء في تغريدة لمركز الصحفيين الأفغان "مع الأسف، خسرنا صحفيا آخر"، موضحا أن حامد سيغاني مراسل تلفزيون "أريانا" الخاص قضى في الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين -رفضا الإفصاح عن اسميهما- أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراء هجوم اليوم السبت، لكن لم يرد تعليق رسمي بعد من السلطات كما لم يتبنّ أي طرف الهجوم.

والأسبوع الماضي قُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم قيادي كبير في حركة طالبان، وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم لتنظيم الدولة استهدف مستشفى كابل العسكري الوطني.