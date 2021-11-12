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أخبار|لبنان

مبعوث أممي: لبنان دولة في طريقها للفشل والحكومة تعيش في عالم خيالي

Olivier De Schutter, U.N. special rapporteur on extreme poverty and human rights gestures during an interview with Reuters, in Beirut
دي شوتر دعا المسؤولين اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار وحشي" للمواطنين (رويترز)
12/11/2021

قال مبعوث مستقل للأمم المتحدة إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار وحشي" للمواطنين.

وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، في مقابلة مع وكالة رويترز في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان، "أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".

ووصف المسؤول الأممي المسؤولين الحكوميين بأنهم "يعيشون في عالم خيالي.. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

والتقى دي شوتر خلال زيارته بمجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم 9 وزراء ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.

ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة، وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

المصدر : رويترز

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