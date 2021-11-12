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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

عقب إدراجها على القائمة السوداء الأميركية.. أكسيوس: مدير شركة التجسس الإسرائيلية طالب حكومة بينيت بالتدخل

NSO Group Offices In Israel
"إن إس أو" زعمت أن العقوبات الأميركية جاءت نتيجة حملة منظمة من قبل منظمات مناهضة لإسرائيل (غيتي)
12/11/2021

كشف موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي أن الرئيس التنفيذي لشركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO) بعث رسالة سرية إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومسؤولين آخرين يخبرهم بأنه فوجئ بإدراج شركته على القائمة السوداء الأميركية وطلب فيها التدخل لرفع العقوبة.

وقال الموقع إن 3 مسؤولين إسرائيليين كبار نفوا صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إسرائيل ستضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإزالة شركة الإسرائيلية من تلك القائمة.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تود أن تسمع من الأميركيين أي معلومات بشأن شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع ذاته فإن "إن إس أو" زعمت أن العقوبات الأميركية جاءت نتيجة حملة منظمة من قبل منظمات مناهضة لإسرائيل، لإلحاق الضرر بشركات إسرائيلية لأسباب سياسية.

يأتي ذلك، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة "إن إس أو"، إن القرار الأميركي يمكن أن يؤدي إلى فقدان مئات من موظفي الشركة الإسرائيليين لوظائفهم، مؤكدا أن الدعم الرسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية شرط أساسي لجهود رفع العقوبات الأميركية.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين ترغبان في بدء حوار مع إدارة بايدن بشأن صادرات برامج التجسس الإلكتروني.

كما نقل الموقع ذاته عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تريد التحدث مع الولايات المتحدة للتأكد من أن قضية "إن إس أو" لم تضر بعلاقاتها الثنائية.

وأضاف المسؤول ذاته "نود أن نسمع من الأميركيين ما إذا كان لديهم أي معلومات نحتاج إلى معرفتها بشأن شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية".

المصدر : أكسيوس + الجزيرة

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