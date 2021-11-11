موقع بريطاني: بانتظار السلام في ممر خيبر.. لماذا تخشى باكستان عدم الاستقرار بأفغانستان؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني تقريرا يسلط الضوء على معاناة السكان المحليين على طرفي الحدود الباكستانية الأفغانية بسبب الإغلاق المتكرر والإجراءات الأمنية المشددة في معبر طورخم وممر خيبر.

ويتجمع مئات المواطنين الباكستانيين والأفغان يوميا منذ ساعات الفجر الأولى عند المعبر على أمل فتحه والسماح لهم بالعبور نحو باكستان، وقد تصل فترة انتظار بعضهم أياما عديدة وفق تقرير الموقع.

وأوضح التقرير -الذي أعده من عين المكان رئيس تحرير الموقع ديفيد هيرست والمراسل الصحفي بيتر أوبورن- أن مصدر التوتر هو السياج الذي أقامته باكستان على حدودها مع أفغانستان والذي يبلغ طوله 823 كيلومترا، وأنشأت فيه 443 حصنا عسكريا و143 برج مراقبة في ممر خيبر الجبلي الحدودي وحده، كما نشرت كتيبة قوامها 700 جندي للقيام بدوريات في الممر الذي لا يتجاوز طوله 15 كيلومترا.

وقد وُضعت على طول السياج المعزز بأجهزة التصوير الحراري وكاميرات الرؤية الليلية والطائرات المسيرة تحذيرات بعدة لغات تقول "لا تقترب من السياج وإلا فسوف يتم إطلاق النار عليك".





هدنة

ويشير التقرير إلى أن المنطقة التي كانت تحت سيطرة القبائل تعرضت للتدمير جراء ما يطلق عليها "الحرب على الإرهاب"، وقد أخضعت لحكم الدولة بعد تطهير معظمها من مقاتلي حركة طالبان باكستان بعد ما يربو على عقد من الحرب الأهلية الوحشية في ممر خيبر والمناطق الحدودية.

وعند الغزو الأميركي لأفغانستان قبل 20 عاما اتخذت حركة طالبان باكستان من ممر خيبر مكانا تخوض منه هجماتها على قوافل تموين قوات التحالف الدولي في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة.

وقد ألحقت تلك الهجمات خسائر فادحة بقوات التحالف، وحاولت باكستان جاهدة وقفها بحكم تحالفها مع الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار مدته شهر توصلت إليه -في محادثات سلام وصفها تقرير الموقع بأنها "مثيرة للجدل"- مع فلول حركة طالبان باكستان في إقليم خوست (جنوب غربي أفغانستان)، وصرح وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري بأن حركة طالبان الأفغانية قامت بتسهيلها.





معاناة

ووفق تقرير الموقع، فإن قصص اليأس والمعاناة عند المعبر لا حصر لها، فهناك أزواج فرّق بينهم المعبر المغلق والإجراءات الأمنية المشددة، ويوجد عمال لا يستطيعون العودة إلى عملهم، ومواطنون أفغان سافروا إلى بيشاور لتلقي العلاج ولا يتمكنون من العودة الآن، وهناك نساء عالقات على الحدود مع أطفالهن بسبب أخطاء في وثائقهن.

ونقل الموقع عن أحد المواطنين الذين كانوا ينتظرون العبور -ويدعى منان- القول "زوجتي باكستانية، وكانت قد ذهبت إلى هناك (أفغانستان) قبل شهرين أو 3 لحضور حفل زفاف، والآن أنا في انتظارها هنا".

"إنهم يفحصون الوثائق، وهم (السلطات) يدعموننا جميعا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وفي إشارة إلى خوفه من السلطات الرسمية، يقول مراسل الموقع إن منان يرفع صوته ليسمعه العسكريون عند المعبر، ويقول "نتمنى السلام لكلا البلدين، يعيش البشتون على كلا الجانبين (من الحدود)، ونحن جميعا نرغب في السلام".

وخلص تقرير الموقع إلى أن باكستان ترغب بشدة في أن يسود السلام والاستقرار في أفغانستان، فقد أطلقت هزيمة طالبان من قبل الولايات المتحدة وقوات التحالف قبل 20 عاما العنان لحركة تمرد في أفغانستان حكمت على باكستان بسنوات من الحرب الأهلية.