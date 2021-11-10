كورونا.. فايزر تسعى لتوسيع ترخيص الجرعة الثالثة وأوروبا تقترب من إجازة هذين العقارين

الهيئة العليا للصحة في فرنسا توصي بعدم إعطاء لقاح "مودرنا" لمن هم دون الثلاثين من العمر، بسبب زيادة بسيطة في خطر حصول التهاب في القلب لهذه الفئة العمرية.

يسعى تحالف "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) لنيل ترخيص أميركي بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للفئات العمرية الشابة، في حين يقترب الاتحاد الأوروبي من إجازة استخدام عقارين لعلاج حالات الإصابة الحرجة بالفيروس.

وقال التحالف -يوم الثلاثاء- إنه قدّم إلى السلطات الصحية الأميركية طلبا بترخيص إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحه لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

وكان التحالف نشر الشهر الماضي نتائج تجربة سريرية أجريت على 10 آلاف شخص، وأظهرت أن الجرعة المعزِّزة من لقاحه فعالة بنسبة 95.6% في الوقاية من الإصابة بأعراض المرض.

وبناء على هذه الدراسة، طلب التحالف من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) الثلاثاء، تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ الممنوح للقاحه.

ويحصر الاستخدام الحالي إعطاء الجرعة الثالثة بمن تزيد أعمارهم على 65 عاما، وكذلك البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما إذا ما كانوا يواجهون خطر الإصابة بأحد الأشكال الحادّة من المرض، أو معرّضين للإصابة بالفيروس بسبب عملهم.

وسبق لدول عديدة أخرى أن سمحت بإعطاء جرعة معزّزة من أحد اللّقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتعزيز مناعة الذين تم تلقيحهم، والتي يبدو -وفقا لبعض الدراسات- أنها تتضاءل بعد بضعة أشهر.

مركز للتطعيم بجرعة معززة من فايزر في نيويورك (رويترز)

إجازة مرتقبة

وفي سياق متصل، قال مصدران في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن من المقرر في الأيام المقبلة أن تجيز وكالة الأدوية الأوروبية -المسؤولة عن تنظيم استخدام الأدوية في التكتل- استخدام عقارين يعتمدان على الأجسام المضادة الوحيدة النسلية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك في أولى موافقاتها على مثل هذا النوع من العلاج.

وتأتي الإجازة في وقت تواجه فيه دول عديدة في الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة في الإصابات، وفي عدد الذين يدخلون المستشفيات، رغم مستوى التطعيم العالي في العديد من الدول.

وقال أحد المصدرين إن وكالة الأدوية الأوروبية ستعطي هذا الأسبوع الضوء الأخضر لاستخدام هذا العلاج الذي طورته شركة "ريجينرون" (Regeneron) الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، وشركة "روشيه" (Roche) السويسرية العملاقة.

ويُطلق على توليفة الأجسام المضادة اسم "ريجن-كوف" في الولايات المتحدة، بينما يُباع في الدول الأخرى باسم "رونابريف". ويُستخدم العقاران حاليا في علاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة.

فرنسا تحذر

وفي فرنسا، أوصت الهيئة العليا للصحة بعدم إعطاء لقاح "مودرنا" (Moderna) لمن هم دون الثلاثين من العمر.

وأرجعت الهيئة سبب توصيتها إلى زيادة بسيطة في خطر حصول التهاب في القلب لهذه الفئة العمرية، جراء تلقي لقاح مودرنا.

السلطات الصحية الفرنسية أبدت بعض المخاوف من لقاح مودرنا (رويترز)

واستندت الهيئة إلى دراسة واسعة أجريت على أشخاص تراوحت أعمارهم بين 12 و50 عاما، أدخلوا المستشفى بين 15 مايو/أيار وآخر أغسطس/آب، بسبب حصول التهاب في عضلة القلب أو الغشاء المحيط بالقلب بعد التطعيم.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن أكثر من 80% من المقاطعات في البلاد، شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا فوق مستوى الإنذار المحدد بـ50 حالة لكل 100 ألف شخص.

وقد أعلنت السلطات الفرنسية فعليا إعادة فرض ارتداء الكمامات في المدارس في 39 مقاطعة، ومن المرجح أن يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون -في خطاب مساء اليوم الأربعاء- على ضرورة العودة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.